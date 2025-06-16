Назван ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию Республиканской детской больницы

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа ахәыҷбаҳча "Амра" еиҭашьақәыргылахоит аҳҭнықалақь ахарџьқәа рыла
13:19
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацәыргақәҵатә зал хада ари аԥхын аусура азгәаҭоуп
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Интервью с замглавы МВД: охрана правопорядка летом
14:05
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Минэнерго: причины плановых отключений электроснабжения в Абхазии
14:34
4 мин
Актуальный комментарий
Ключевая ставка ЦБ РФ: прогноз экономиста
14:38
13 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца июня
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуристтә хырхарҭаҿы ахәқәа рышьақәыргылашьа ахылаԥшра
18:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
18:14
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Бадры Гунба с Дмитрием Вольвачем
18:34
4 мин
Актуальный комментарий
Интервью с министром финансов: визит Вольвача в Абхазию
18:38
6 мин
Такие обстоятельства
Демпинг в турсфере: мотивы бизнеса, риски, механизмы борьбы
18:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуристтә хырхарҭаҿы ахәқәа рышьақәыргылашьа ахылаԥшра
21:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
21:14
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Бадры Гунба с Дмитрием Вольвачем
21:34
4 мин
Актуальный комментарий
Интервью с министром финансов: визит Вольвача в Абхазию
21:38
6 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/srok-sdachi-v-ekspluatatsiyu-respublikanskoy-detskoy-bolnitsy-1055330305.html
Назван ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию Республиканской детской больницы
Назван ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию Республиканской детской больницы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Детская республиканская больница ориентировочно будет сдана в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщил глава Управления... 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T15:16+0300
2025-06-16T15:55+0300
в абхазии
абхазия
новости
республиканская больница
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/02/1054729338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e3329ac91a03f22f783dc97576a1df1.jpg
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Детская республиканская больница ориентировочно будет сдана в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.Аванс на строительство в размере 191 млн рублей выдан, уточнил Гамисония.Объект строится на средства российской финпомощи.Напомним, недавно первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко ознакомился с ходом строительства Республиканской детской больницы в Сухуме.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/02/1054729338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdd9fa68bb59d8f30d8d6ad24326cd47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, республиканская больница
абхазия, новости, республиканская больница

Назван ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию Республиканской детской больницы

15:16 16.06.2025 (обновлено: 15:55 16.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукСтроящаяся детская Республиканская больница в Сухуме
Строящаяся детская Республиканская больница в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Детская республиканская больница ориентировочно будет сдана в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.
Аванс на строительство в размере 191 млн рублей выдан, уточнил Гамисония.
"Будет приниматься ряд решений по медицинскому оборудованию, потому что эти работы необходимо проводить параллельно", – сказал он.
Объект строится на средства российской финпомощи.
Напомним, недавно первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко ознакомился с ходом строительства Республиканской детской больницы в Сухуме.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0