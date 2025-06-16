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Назван ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию Республиканской детской больницы

Назван ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию Республиканской детской больницы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Детская республиканская больница ориентировочно будет сдана в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщил глава Управления... 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Детская республиканская больница ориентировочно будет сдана в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.Аванс на строительство в размере 191 млн рублей выдан, уточнил Гамисония.Объект строится на средства российской финпомощи.Напомним, недавно первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко ознакомился с ходом строительства Республиканской детской больницы в Сухуме.

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