https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/srok-sdachi-v-ekspluatatsiyu-respublikanskoy-detskoy-bolnitsy-1055330305.html
Назван ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию Республиканской детской больницы
Назван ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию Республиканской детской больницы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Детская республиканская больница ориентировочно будет сдана в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщил глава Управления... 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T15:16+0300
2025-06-16T15:16+0300
2025-06-16T15:55+0300
в абхазии
абхазия
новости
республиканская больница
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/02/1054729338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e3329ac91a03f22f783dc97576a1df1.jpg
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Детская республиканская больница ориентировочно будет сдана в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.Аванс на строительство в размере 191 млн рублей выдан, уточнил Гамисония.Объект строится на средства российской финпомощи.Напомним, недавно первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко ознакомился с ходом строительства Республиканской детской больницы в Сухуме.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/02/1054729338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdd9fa68bb59d8f30d8d6ad24326cd47.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, республиканская больница
абхазия, новости, республиканская больница
Назван ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию Республиканской детской больницы
15:16 16.06.2025 (обновлено: 15:55 16.06.2025)
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Детская республиканская больница ориентировочно будет сдана в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.
Аванс на строительство в размере 191 млн рублей выдан, уточнил Гамисония.
"Будет приниматься ряд решений по медицинскому оборудованию, потому что эти работы необходимо проводить параллельно", – сказал он.
Объект строится на средства российской финпомощи.
Напомним, недавно первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко ознакомился
с ходом строительства Республиканской детской больницы в Сухуме.