https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/adgur-kharaziya-zaklyuchen-pod-strazhu-1055349610.html
Адгур Харазия заключен под стражу
Адгур Харазия заключен под стражу
Sputnik Абхазия
Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте, был задержан 14 июня. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T13:57+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Экс-депутат Парламента Адгур Харазия заключен под стражу, сообщили в пресс-службе Сухумского горсуда. Адгур Харазия был задержан 14 июня. Он — подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. 21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/zaderzhan-eks-deputat-parlamenta-abkhazii-adgur-kharaziya-1055296768.html
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Адгур Харазия заключен под стражу
13:57 17.06.2025 (обновлено: 14:27 17.06.2025)
Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте, был задержан 14 июня.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik.
Экс-депутат Парламента Адгур Харазия заключен под стражу, сообщили
в пресс-службе Сухумского горсуда.
По решению суда Харазия пробудет в заключении два месяца, до 14 августа 2025 года.
Адгур Харазия был задержан 14 июня. Он — подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия.
21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.