https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/adgur-kharaziya-zaklyuchen-pod-strazhu-1055349610.html

Адгур Харазия заключен под стражу

Адгур Харазия заключен под стражу

Sputnik Абхазия

Харазия, подозреваемый в стрельбе в Парламенте, был задержан 14 июня. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T13:57+0300

2025-06-17T13:57+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Экс-депутат Парламента Адгур Харазия заключен под стражу, сообщили в пресс-службе Сухумского горсуда. Адгур Харазия был задержан 14 июня. Он — подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. 21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/zaderzhan-eks-deputat-parlamenta-abkhazii-adgur-kharaziya-1055296768.html

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