https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/avtomobil-vekhal-v-betonnye-perila-v-novom-afone-1055376967.html

Автомобиль въехал в бетонные перила в Новом Афоне

Автомобиль въехал в бетонные перила в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

В результате происшествия никто не пострадал, водитель был трезв. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Автомобиль врезался в бетонное ограждение в Новом Афоне, рассказал Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, они составили протокол по факту происшествия. Мужчина был трезв и готов восстановить перила за свой счет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/chast-nizhney-eshery-ostalas-bez-sveta-iz-za-dtp-1055339015.html

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