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https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/avtomobil-vekhal-v-betonnye-perila-v-novom-afone-1055376967.html
Автомобиль въехал в бетонные перила в Новом Афоне
Автомобиль въехал в бетонные перила в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
В результате происшествия никто не пострадал, водитель был трезв. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T22:28+0300
2025-06-17T22:28+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Автомобиль врезался в бетонное ограждение в Новом Афоне, рассказал Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, они составили протокол по факту происшествия. Мужчина был трезв и готов восстановить перила за свой счет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/chast-nizhney-eshery-ostalas-bez-sveta-iz-za-dtp-1055339015.html
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абхазия, дтп, гаи, гудаута, мвд абхазии

Автомобиль въехал в бетонные перила в Новом Афоне

22:28 17.06.2025
© Foto / ОВД Гудаутского района Автомобиль въехал в лестничные перила в Новом Афоне
Автомобиль въехал в лестничные перила в Новом Афоне - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
© Foto / ОВД Гудаутского района
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В результате происшествия никто не пострадал, водитель был трезв.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Автомобиль врезался в бетонное ограждение в Новом Афоне, рассказал Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.
© Foto / ОВД Гудаутского района Автомобиль въехал в лестничные перила в Новом Афоне
Автомобиль въехал в лестничные перила в Новом Афоне - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
Автомобиль въехал в лестничные перила в Новом Афоне
© Foto / ОВД Гудаутского района
В ДТП никто не пострадал. По словам водителя, встречная машина создала помеху, и он попытался уйти от столкновения.
На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, они составили протокол по факту происшествия. Мужчина был трезв и готов восстановить перила за свой счет.
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