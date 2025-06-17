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Автомобиль въехал в бетонные перила в Новом Афоне
Автомобиль въехал в бетонные перила в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
В результате происшествия никто не пострадал, водитель был трезв. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T22:28+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Автомобиль врезался в бетонное ограждение в Новом Афоне, рассказал Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, они составили протокол по факту происшествия. Мужчина был трезв и готов восстановить перила за свой счет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/chast-nizhney-eshery-ostalas-bez-sveta-iz-za-dtp-1055339015.html
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Автомобиль въехал в бетонные перила в Новом Афоне
В результате происшествия никто не пострадал, водитель был трезв.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Автомобиль врезался в бетонное ограждение в Новом Афоне, рассказал Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.
В ДТП никто не пострадал. По словам водителя, встречная машина создала помеху, и он попытался уйти от столкновения.
На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, они составили протокол по факту происшествия. Мужчина был трезв и готов восстановить перила за свой счет.