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Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов
Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба провел совещание с главами администраций городов и районов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба провел совещание с главами администраций городов и районов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Он представил участникам нового врио Пицунды Рустама Агрба, поблагодарил за работу бывшего главу Руслана Хунцария и выразил уверенность в том, что в новой должности от также плодотворно будет служить государству. Главы администраций отчитались о работе за пять месяцев 2025 года,обсудили помощь гражданам, пострадавшим от последствий сильного ветра, ремонт дорог, в том числе проселочных. Бадра Гунба дал им ряд поручений. В их числе: Гунба также подчеркнул необходимость в законные сроки задекларировать доходы, расходы и имущество глав администраций и других должностных лиц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/gunba-sovershil-inspektsionnuyu-poezdku-v-postradavshiy-iz-za-silnogo-vetra-tkuarchal-1054905189.html
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абхазия, новости, бадра гунба
абхазия, новости, бадра гунба

Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов

20:14 17.06.2025
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба провел совещание с главами городов и районов
Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба провел совещание с главами администраций городов и районов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Он представил участникам нового врио Пицунды Рустама Агрба, поблагодарил за работу бывшего главу Руслана Хунцария и выразил уверенность в том, что в новой должности от также плодотворно будет служить государству.
Главы администраций отчитались о работе за пять месяцев 2025 года,обсудили помощь гражданам, пострадавшим от последствий сильного ветра, ремонт дорог, в том числе проселочных.
Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2025
В Абхазии
Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал
13 мая, 12:09
Бадра Гунба дал им ряд поручений. В их числе:
подготовка материалов по ремонту и восстановлению объектов инфраструктуры, оснащению медицинских, образовательных и культурных учреждений;
ежеквартальное предоставление бюджетных отчетов с приложениями справок о выполнении плановых мероприятий;
во взаимодействии с Минсельхозом разработка предложений по рациональному использованию земель сельхозназначения.
Гунба также подчеркнул необходимость в законные сроки задекларировать доходы, расходы и имущество глав администраций и других должностных лиц.
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