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Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов

Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба провел совещание с главами администраций городов и районов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба провел совещание с главами администраций городов и районов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Он представил участникам нового врио Пицунды Рустама Агрба, поблагодарил за работу бывшего главу Руслана Хунцария и выразил уверенность в том, что в новой должности от также плодотворно будет служить государству. Главы администраций отчитались о работе за пять месяцев 2025 года,обсудили помощь гражданам, пострадавшим от последствий сильного ветра, ремонт дорог, в том числе проселочных. Бадра Гунба дал им ряд поручений. В их числе: Гунба также подчеркнул необходимость в законные сроки задекларировать доходы, расходы и имущество глав администраций и других должностных лиц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/gunba-sovershil-inspektsionnuyu-poezdku-v-postradavshiy-iz-za-silnogo-vetra-tkuarchal-1054905189.html

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