https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/gosprogrammu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2026-2030-gody-obsudili-gunba-i-volvach-1055360934.html

Госпрограмму социально-экономического развития на 2026-2030 годы обсудили Гунба и Вольвач

Госпрограмму социально-экономического развития на 2026-2030 годы обсудили Гунба и Вольвач

Sputnik Абхазия

Новая программа направлена на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, повышение качества образования и медицины, поддержку инвестпроектов. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T16:43+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Подписать соглашение о реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы договорились президент республики Бадра Гунба и замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития России.Вольвач отметил рост экономических показателей в республике благодаря программе на 2022-2025 годы: товарооборот вырос на 60%, ВВП — более чем на 180%, уровень средней заработной платы по экономике — на 75%.Новая программа направлена на устранение инфраструктурных ограничений, создание рабочих мест, повышение качества образования и медицины, поддержку инвестпроектов.До 27 июня Абхазия направит в Минэкономразвития предложения по программе, включая целевые показатели и источники финансирования. Результатом должно стать достижение республикой к 2030 году ключевых показателей: увеличение ВВП, товарооборота и доходов бюджета на 50%, числа российских туристов — до 5 млн человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-abkhaziya-badra-gunba-1055330559.html

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