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Госпрограмму социально-экономического развития на 2026-2030 годы обсудили Гунба и Вольвач
Госпрограмму социально-экономического развития на 2026-2030 годы обсудили Гунба и Вольвач
Sputnik Абхазия
Новая программа направлена на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, повышение качества образования и медицины, поддержку инвестпроектов. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T16:43+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Подписать соглашение о реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы договорились президент республики Бадра Гунба и замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития России.Вольвач отметил рост экономических показателей в республике благодаря программе на 2022-2025 годы: товарооборот вырос на 60%, ВВП — более чем на 180%, уровень средней заработной платы по экономике — на 75%.Новая программа направлена на устранение инфраструктурных ограничений, создание рабочих мест, повышение качества образования и медицины, поддержку инвестпроектов.До 27 июня Абхазия направит в Минэкономразвития предложения по программе, включая целевые показатели и источники финансирования. Результатом должно стать достижение республикой к 2030 году ключевых показателей: увеличение ВВП, товарооборота и доходов бюджета на 50%, числа российских туристов — до 5 млн человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-abkhaziya-badra-gunba-1055330559.html
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Госпрограмму социально-экономического развития на 2026-2030 годы обсудили Гунба и Вольвач

16:43 17.06.2025 (обновлено: 17:10 17.06.2025)
© Foto / Министерство экономического развития РоссиииГоспрограмму социально-экономического развития на 2026-2030 годы обсудили Гунба и Вольвач
Госпрограмму социально-экономического развития на 2026-2030 годы обсудили Гунба и Вольвач - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
© Foto / Министерство экономического развития Россиии
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Новая программа направлена на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, повышение качества образования и медицины, поддержку инвестпроектов.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Подписать соглашение о реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы договорились президент республики Бадра Гунба и замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития России.
Вольвач отметил рост экономических показателей в республике благодаря программе на 2022-2025 годы: товарооборот вырос на 60%, ВВП — более чем на 180%, уровень средней заработной платы по экономике — на 75%.
Новая программа направлена на устранение инфраструктурных ограничений, создание рабочих мест, повышение качества образования и медицины, поддержку инвестпроектов.
"Реализация мероприятий программ позволит устранить инфраструктурные ограничения для развития экономики республики и обеспечить условия для повышения инвестиционной активности и создания новых рабочих мест, повысить качество и уровень образования и медицины в республике, создать дополнительные меры социальной защиты населения", — подчеркнул Дмитрий Вольвач.
До 27 июня Абхазия направит в Минэкономразвития предложения по программе, включая целевые показатели и источники финансирования.
Результатом должно стать достижение республикой к 2030 году ключевых показателей: увеличение ВВП, товарооборота и доходов бюджета на 50%, числа российских туристов — до 5 млн человек.
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