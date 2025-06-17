https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/obyavlen-short-list-konkursa-imeni-andreya-stenina-2025-goda-1055346891.html
Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина 2025 года
Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина 2025 года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T12:54+0300
2025-06-17T12:54+0300
2025-06-17T13:16+0300
андрей стенин
фотоконкурс андрея стенина
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина.Решение приняло международное жюри. Итоги конкурса и имя обладателя гран-при объявят осенью.В шорт-лист попали одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Всего на конкурс свои работы подали 593 человека. Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/opredeleny-pobediteli-yubileynogo-konkursa-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-1052167738.html
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андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина, новости
андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина, новости
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина.
Решение приняло международное жюри. Итоги конкурса и имя обладателя гран-при объявят осенью.
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В шорт-лист попали одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Всего на конкурс свои работы подали 593 человека.
"На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты", – заявила куратор конкурса Оксана Олейник.
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.