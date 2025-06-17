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Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина 2025 года
Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина 2025 года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
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андрей стенин
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина.Решение приняло международное жюри. Итоги конкурса и имя обладателя гран-при объявят осенью.В шорт-лист попали одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Всего на конкурс свои работы подали 593 человека. Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/opredeleny-pobediteli-yubileynogo-konkursa-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-1052167738.html
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андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина, новости
андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина, новости

Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина 2025 года

12:54 17.06.2025 (обновлено: 13:16 17.06.2025)
© Foto / So Pyay Lynn/StenincontestРабота "Традиционное занятие" тайского фотографа Со Пяй Линна. Моя планета, одиночные
Работа Традиционное занятие тайского фотографа Со Пяй Линна. Моя планета, одиночные - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
© Foto / So Pyay Lynn/Stenincontest
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина.
Решение приняло международное жюри. Итоги конкурса и имя обладателя гран-при объявят осенью.
© Foto / Mustafa AbdulHadi/Stenincontest

Имя: Мустафа Абдулхади

Страна: Бахрейн

Ашура

Имя: Мустафа Абдулхади Страна: Бахрейн Ашура - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / Mustafa AbdulHadi/Stenincontest

Имя: Мустафа Абдулхади

Страна: Бахрейн

Ашура

© Foto / Mengdan Zhu/Stenincontest

Имя: Мэндань Чжу

Страна: Китай

Фруктовые деревья под тентами

Имя: Мэндань Чжу Страна: Китай Фруктовые деревья под тентами - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Mengdan Zhu/Stenincontest

Имя: Мэндань Чжу

Страна: Китай

Фруктовые деревья под тентами

© Foto / Rakibul Alam Khan/Stenincontest

Имя: Ракибуль Алам Хан Страна: Бангладеш

"Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи"

Имя: Ракибуль Алам Хан Страна: Бангладеш &quot;Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи&quot; - Sputnik Абхазия
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© Foto / Rakibul Alam Khan/Stenincontest

Имя: Ракибуль Алам Хан Страна: Бангладеш

"Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи"

© Foto / Pelagia Tikhonova/Stenincontest

Имя: Пелагия Тихонова

Страна: Россия

Шепот в тишине

Имя: Пелагия Тихонова Страна: Россия Шепот в тишине - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Pelagia Tikhonova/Stenincontest

Имя: Пелагия Тихонова

Страна: Россия

Шепот в тишине

1/4
© Foto / Mustafa AbdulHadi/Stenincontest

Имя: Мустафа Абдулхади

Страна: Бахрейн

Ашура

2/4
© Foto / Mengdan Zhu/Stenincontest

Имя: Мэндань Чжу

Страна: Китай

Фруктовые деревья под тентами

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© Foto / Rakibul Alam Khan/Stenincontest

Имя: Ракибуль Алам Хан Страна: Бангладеш

"Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи"

4/4
© Foto / Pelagia Tikhonova/Stenincontest

Имя: Пелагия Тихонова

Страна: Россия

Шепот в тишине

В шорт-лист попали одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Всего на конкурс свои работы подали 593 человека.

"На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты", – заявила куратор конкурса Оксана Олейник.

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.
Номинация Вид сверху. Цветы лилий - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2024
Определены победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина
3 сентября 2024, 22:38
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