https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/obyavlen-short-list-konkursa-imeni-andreya-stenina-2025-goda-1055346891.html

Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина 2025 года

Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина 2025 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

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андрей стенин

фотоконкурс андрея стенина

новости

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина.Решение приняло международное жюри. Итоги конкурса и имя обладателя гран-при объявят осенью.В шорт-лист попали одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Всего на конкурс свои работы подали 593 человека. Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/opredeleny-pobediteli-yubileynogo-konkursa-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-1052167738.html

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андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина, новости