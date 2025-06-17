https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/podachu-elektrichestva-v-nizhney-eshere-vosstanovyat-v-techenie-5-chasov-1055341625.html
Подачу электричества в Нижней Эшере восстановят в течение 5 часов
Подачу электричества в Нижней Эшере восстановят в течение 5 часов
Sputnik Абхазия
Часть села осталась без света 16 июня из-за того, что водитель BMW врезался в столб и повалил несколько опор. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T11:15+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Подача электричества в Нижней Эшере будет восстановлена в течение четырех-пяти часов, сообщил Sputnik главный инженер Сухумского РЭС Роберт Гопия. Часть населенного пункта осталась без света 16 июня из-за ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате упали еще несколько опор. Вчера подачу электроэнергии удалось восстановить частично. Сейчас на месте происшествия устанавливают новые столбы, добавил Гопия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/chast-nizhney-eshery-ostalas-bez-sveta-iz-za-dtp-1055339015.html
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абхазия, новости, черноморэнерго
Подачу электричества в Нижней Эшере восстановят в течение 5 часов
11:15 17.06.2025 (обновлено: 12:40 17.06.2025)
Часть села осталась без света 16 июня из-за того, что водитель BMW врезался в столб и повалил несколько опор.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Подача электричества в Нижней Эшере будет восстановлена в течение четырех-пяти часов, сообщил Sputnik главный инженер Сухумского РЭС Роберт Гопия.
Часть населенного пункта осталась без света 16 июня из-за ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате упали еще несколько опор.
Вчера подачу электроэнергии удалось восстановить частично. Сейчас на месте происшествия устанавливают новые столбы, добавил Гопия.