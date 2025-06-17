https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/podachu-elektrichestva-v-nizhney-eshere-vosstanovyat-v-techenie-5-chasov-1055341625.html

Подачу электричества в Нижней Эшере восстановят в течение 5 часов

Подачу электричества в Нижней Эшере восстановят в течение 5 часов

Sputnik Абхазия

Часть села осталась без света 16 июня из-за того, что водитель BMW врезался в столб и повалил несколько опор. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T11:15+0300

2025-06-17T11:15+0300

2025-06-17T12:40+0300

в абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053445009_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c9836300e4836450fa928a64c300d0fb.jpg

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Подача электричества в Нижней Эшере будет восстановлена в течение четырех-пяти часов, сообщил Sputnik главный инженер Сухумского РЭС Роберт Гопия. Часть населенного пункта осталась без света 16 июня из-за ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате упали еще несколько опор. Вчера подачу электроэнергии удалось восстановить частично. Сейчас на месте происшествия устанавливают новые столбы, добавил Гопия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/chast-nizhney-eshery-ostalas-bez-sveta-iz-za-dtp-1055339015.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, черноморэнерго