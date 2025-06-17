https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/podozrevaemyy-v-obstrele-doma-adgura-kharaziya-zaklyuchen-pod-strazhu-1055374942.html

Подозреваемый в обстреле дома Адгура Харазия заключен под стражу

Подозреваемый в обстреле дома Адгура Харазия заключен под стражу

Sputnik Абхазия

Обстрел произошел 24 декабря, по данным следствия, подозреваемый не менее не менее 25 выстрелов из автомата Калашникова по дому Адгура Харазия в центре... 17.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Подозреваемый в обстреле дома экс-депутата Адгура Харазия Баграт Сурмава заключен под стражу на месяц по решению суда, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.Преступление произошло 24 декабря 2024 года. 24 февраля 33-летний Сурмава был объявлен в республиканский розыск и скрывался от правоохранительных органов.Его задержали 14 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/adgur-kharaziya-zaklyuchen-pod-strazhu-1055349610.html

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