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Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
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Аҟәа ахәыҷбаҳча "Амра" еиҭашьақәыргылахоит аҳҭнықалақь ахарџьқәа рыла
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацәыргақәҵатә зал хада ари аԥхын аусура азгәаҭоуп
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Гражданин и начальник
Интервью с замглавы МВД: охрана правопорядка летом
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәеи Тамбови русеицура ааҿиара азгәаҭоуп
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Аҟәатәи арратә ҵараиурҭаҟны аҵарашықәс хыркәшоуп
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18:01
3 мин
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Аԥсны злахәыз атуристтә форум "Путешествуй!" алҵшәақәа
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Политики из 50 стран примут участие в ПМЭФ-2025
Политики из 50 стран примут участие в ПМЭФ-2025
Sputnik Абхазия
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". 17.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Политические деятели из 50 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также на форум в Петербург приедут главы ОДКБ, ОПЕК, ШОС, Евразийского банка развития и ряда других региональных организаций. Президент Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии 20 июня. Он оценит ситуацию в российской экономике и мировой политике, охарактеризует состояние и перспективы отношений России с зарубежными партнерами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/abkhaziya-primet-uchastie-v-pmef-2025-1055356161.html
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петербургский международный экономический форум, новости, в мире, россия
петербургский международный экономический форум, новости, в мире, россия

Политики из 50 стран примут участие в ПМЭФ-2025

17:56 17.06.2025 (обновлено: 18:15 17.06.2025)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
© Sputnik / Алексей Даничев
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ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Политические деятели из 50 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Среди них президент Абхазии Бадра Гунба, главы Индонезии, Республики Сербской, высокопоставленные лица из ЮАР, Азербайджана, Вьетнама, Казахстана, Алжира, Турции, Саудовской Аравии и многих других стран.
Также на форум в Петербург приедут главы ОДКБ, ОПЕК, ШОС, Евразийского банка развития и ряда других региональных организаций.
Президент Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии 20 июня. Он оценит ситуацию в российской экономике и мировой политике, охарактеризует состояние и перспективы отношений России с зарубежными партнерами.
Город Санкт-Петербург - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
В Абхазии
Абхазия примет участие в ПМЭФ-2025
16:24
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