https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/politiki-iz-50-stran-primut-uchastie-v-pmef-2025-1055368816.html

Политики из 50 стран примут участие в ПМЭФ-2025

Политики из 50 стран примут участие в ПМЭФ-2025

Sputnik Абхазия

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T17:56+0300

2025-06-17T17:56+0300

2025-06-17T18:15+0300

петербургский международный экономический форум

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Политические деятели из 50 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также на форум в Петербург приедут главы ОДКБ, ОПЕК, ШОС, Евразийского банка развития и ряда других региональных организаций. Президент Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии 20 июня. Он оценит ситуацию в российской экономике и мировой политике, охарактеризует состояние и перспективы отношений России с зарубежными партнерами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/abkhaziya-primet-uchastie-v-pmef-2025-1055356161.html

россия

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Sputnik Абхазия

петербургский международный экономический форум, новости, в мире, россия