https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/politiki-iz-50-stran-primut-uchastie-v-pmef-2025-1055368816.html
Политики из 50 стран примут участие в ПМЭФ-2025
Политики из 50 стран примут участие в ПМЭФ-2025
Sputnik Абхазия
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T17:56+0300
2025-06-17T17:56+0300
2025-06-17T18:15+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Политические деятели из 50 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также на форум в Петербург приедут главы ОДКБ, ОПЕК, ШОС, Евразийского банка развития и ряда других региональных организаций. Президент Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии 20 июня. Он оценит ситуацию в российской экономике и мировой политике, охарактеризует состояние и перспективы отношений России с зарубежными партнерами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/abkhaziya-primet-uchastie-v-pmef-2025-1055356161.html
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петербургский международный экономический форум, новости, в мире, россия
петербургский международный экономический форум, новости, в мире, россия
Политики из 50 стран примут участие в ПМЭФ-2025
17:56 17.06.2025 (обновлено: 18:15 17.06.2025)
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Политические деятели из 50 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Среди них президент Абхазии Бадра Гунба, главы Индонезии, Республики Сербской, высокопоставленные лица из ЮАР, Азербайджана, Вьетнама, Казахстана, Алжира, Турции, Саудовской Аравии и многих других стран.
Также на форум в Петербург приедут главы ОДКБ, ОПЕК, ШОС, Евразийского банка развития и ряда других региональных организаций.
Президент Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии 20 июня. Он оценит ситуацию в российской экономике и мировой политике, охарактеризует состояние и перспективы отношений России с зарубежными партнерами.