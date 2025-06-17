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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием повышенного атмосферного давления. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T18:00+0300
2025-06-17T18:00+0300
2025-06-17T18:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В среду, 18 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ночью и до полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 июня
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В среду, 18 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами ночью и до полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.