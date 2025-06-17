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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием повышенного атмосферного давления. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T18:00+0300

2025-06-17T18:00+0300

2025-06-17T18:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В среду, 18 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ночью и до полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии