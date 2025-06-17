https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/reysy-iz-saratova-nachnut-letat-v-sukhum-s-28-iyunya-1055356534.html

Рейсы из Саратова начнут летать в Сухум с 28 июня

Рейсы из Саратова начнут летать в Сухум с 28 июня

Sputnik Абхазия

Авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Прямые рейсы из Саратова начнут летать в Сухум с 28 июня, уточнили Sputnik в Министерстве энергетики Абхазии.Полеты запланированы два раза в неделю, по понедельникам и субботам, до 25 октября.Маршрут будет обслуживаться 50-местными Bombardier CRJ100/200 компании "РусЛайн". Вылет из саратовского аэропорта — в 07:35, прибытие в Сухум — в 09:30 по местному времени. Полет займет почти три часа. Министерство энергетики и транспорта, с 18 апреля преобразованное в Министерство энергетики, будет контролировать сферу транспорта до 1 сентября 2025 года, затем полномочия передадут Минэку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/pervyy-shirokofyuzelyazhnyy-samolet-prizemlilsya-v-sukhumskom-aeroportu-1055267295.html

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