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Российские войска ударили по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье
Российские войска ударили по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье
Sputnik Абхазия
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО России сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотника, из них 203 вне зоны СВО. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 63 970 беспилотников, 611 ЗРК, 23 935 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 950 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-peredala-ukraine-6-060-tel-pogibshikh-voennykh-vsu-1055330149.html
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россия, новости, украина, министерство обороны рф
Российские войска ударили по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье
14:03 17.06.2025 (обновлено: 14:31 17.06.2025)
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье", – говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО России сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотника, из них 203 вне зоны СВО.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 63 970 беспилотников, 611 ЗРК, 23 935 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 950 единиц специальной военной автомобильной техники.