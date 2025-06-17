https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/rossiyskie-voyska-udarili-po-obektam-vpk-v-kievskoy-oblasti-i-zaporozhe-1055350079.html

Российские войска ударили по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье

Российские войска ударили по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье

Sputnik Абхазия

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T14:03+0300

2025-06-17T14:03+0300

2025-06-17T14:31+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО России сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотника, из них 203 вне зоны СВО. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 63 970 беспилотников, 611 ЗРК, 23 935 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 950 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-peredala-ukraine-6-060-tel-pogibshikh-voennykh-vsu-1055330149.html

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