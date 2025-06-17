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Житель Новосибирской области задержан в Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков

Житель Новосибирской области задержан в Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков

Sputnik Абхазия

У жителя Новосибирской области Владимира Булава изъяли 82 грамма запрещенного вещества. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T15:50+0300

2025-06-17T15:50+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков задержан россиянин, 35-летний Владимир Булава, сообщили в МВД. При личном досмотре у него изъяли сверток с кристаллообразным веществом. По данным экспертно-криминалистического центра МВД, в свертке хранилось 82 грамма метадона.Задержанный признался, что купил наркотики в Адлере и провез через границу в республику с целью распространения. Указания он получал от куратора с псевдонимом "Дима", ему же и отправлял геолокацию закладок.Булава показал правоохранителям места сделанных им тайных закладок, там изъято еще около четырех граммов метадона. Возбуждено уголовное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/zhitelnitsu-krasnoyarska-zaderzhali-v-abkhazii-po-podozreniyu-v-sbyte-metadona-1055276513.html

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