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Житель Новосибирской области задержан в Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков
Житель Новосибирской области задержан в Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков
Sputnik Абхазия
У жителя Новосибирской области Владимира Булава изъяли 82 грамма запрещенного вещества. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T15:50+0300
2025-06-17T15:50+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков задержан россиянин, 35-летний Владимир Булава, сообщили в МВД. При личном досмотре у него изъяли сверток с кристаллообразным веществом. По данным экспертно-криминалистического центра МВД, в свертке хранилось 82 грамма метадона.Задержанный признался, что купил наркотики в Адлере и провез через границу в республику с целью распространения. Указания он получал от куратора с псевдонимом "Дима", ему же и отправлял геолокацию закладок.Булава показал правоохранителям места сделанных им тайных закладок, там изъято еще около четырех граммов метадона. Возбуждено уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/zhitelnitsu-krasnoyarska-zaderzhali-v-abkhazii-po-podozreniyu-v-sbyte-metadona-1055276513.html
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абхазия, наркотики, новости, мвд абхазии
абхазия, наркотики, новости, мвд абхазии
Житель Новосибирской области задержан в Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков
15:50 17.06.2025 (обновлено: 15:51 17.06.2025)
У жителя Новосибирской области Владимира Булава изъяли 82 грамма запрещенного вещества.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik.
Сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков задержан россиянин, 35-летний Владимир Булава, сообщили
в МВД.
При личном досмотре у него изъяли сверток с кристаллообразным веществом. По данным экспертно-криминалистического центра МВД, в свертке хранилось 82 грамма метадона.
Задержанный признался, что купил наркотики в Адлере и провез через границу в республику с целью распространения. Указания он получал от куратора с псевдонимом "Дима", ему же и отправлял геолокацию закладок.
Булава показал правоохранителям места сделанных им тайных закладок, там изъято еще около четырех граммов метадона.
Возбуждено уголовное дело.