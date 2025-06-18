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Абхазский депутат выступил с докладом на "Пушкинских чтениях" в Москве
Абхазский депутат выступил с докладом на "Пушкинских чтениях" в Москве
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. По количеству званий героев Советского Союза среди всех бывших республик СССР Абхазия занимает второе место, заявил депутат Инар... 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. По количеству званий героев Советского Союза среди всех бывших республик СССР Абхазия занимает второе место, заявил депутат Инар Садзба, выступая на форуме "Пушкинские чтения" в Москве. Он подчеркнул особую роль культуры в формировании и укреплении исторической памяти народов России и Абхазии в победе над фашистами. Депутат напомнил, что в республике при содействии России восстанавливаются памятники бойцах Великой Отечественной войны. В абхазскую делегацию в этом году, помимо Садзба, вошли парламентарии Вианор Бебия и Левон Галустян. Форум "Пушкинские чтения" проводится в Государственной думе с 2023 года, в этом году он посвящен 80-летию Победы.
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Абхазский депутат выступил с докладом на "Пушкинских чтениях" в Москве
19:43 18.06.2025 (обновлено: 19:46 18.06.2025)
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. По количеству званий героев Советского Союза среди всех бывших республик СССР Абхазия занимает второе место, заявил депутат Инар Садзба, выступая на форуме "Пушкинские чтения" в Москве.
Он подчеркнул особую роль культуры в формировании и укреплении исторической памяти народов России и Абхазии в победе над фашистами.
По словам Садзба, художественные произведения абхазских авторов, посвященные участию Абхазии в ВОВ, издаются на двух языках, а абхазские музеи сохраняют общую историю народов и передают поколениям.
Депутат напомнил, что в республике при содействии России восстанавливаются памятники бойцах Великой Отечественной войны.
В абхазскую делегацию в этом году, помимо Садзба, вошли парламентарии Вианор Бебия и Левон Галустян.
Форум "Пушкинские чтения" проводится в Государственной думе с 2023 года, в этом году он посвящен 80-летию Победы.