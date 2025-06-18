https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskiy-deputat-vystupil-s-dokladom-na-pushkinskikh-chteniyakh-v-moskve-1055402482.html

Абхазский депутат выступил с докладом на "Пушкинских чтениях" в Москве

Абхазский депутат выступил с докладом на "Пушкинских чтениях" в Москве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. По количеству званий героев Советского Союза среди всех бывших республик СССР Абхазия занимает второе место, заявил депутат Инар... 18.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. По количеству званий героев Советского Союза среди всех бывших республик СССР Абхазия занимает второе место, заявил депутат Инар Садзба, выступая на форуме "Пушкинские чтения" в Москве. Он подчеркнул особую роль культуры в формировании и укреплении исторической памяти народов России и Абхазии в победе над фашистами. Депутат напомнил, что в республике при содействии России восстанавливаются памятники бойцах Великой Отечественной войны. В абхазскую делегацию в этом году, помимо Садзба, вошли парламентарии Вианор Бебия и Левон Галустян. Форум "Пушкинские чтения" проводится в Государственной думе с 2023 года, в этом году он посвящен 80-летию Победы.

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