https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskiy-soyuz-turizma-obsudit-aktualnye-problemy-turotrasli-1055384848.html

"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли

"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. "Абхазский союз туризма" проводит заседание, посвященное обсуждению актуальных проблем туристической отрасли. 18.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. "Абхазский союз туризма" проводит заседание, посвященное обсуждению актуальных проблем туристической отрасли. Основные темы встречи – создание равных конкурентных условий для участников рынка, разработка механизмов по недопущению демпинга в области установления цен на проживание в объектах размещения. По ее словам, главная проблема заключается в демпинге цен на объектах размещения, которая приводит занижению цен на услуги и негативно сказывается на бизнесе. Необходимо утвердить в республике обязательные стандарты и классификация гостиниц и других средств размещения. Во встрече примет участие замминистра туризма Астамур Барциц, депутаты Парламента, члены Общественной палаты республики, представители туристической сферы

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/1055337356.html

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