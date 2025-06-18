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"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли
"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. "Абхазский союз туризма" проводит заседание, посвященное обсуждению актуальных проблем туристической отрасли. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. "Абхазский союз туризма" проводит заседание, посвященное обсуждению актуальных проблем туристической отрасли. Основные темы встречи – создание равных конкурентных условий для участников рынка, разработка механизмов по недопущению демпинга в области установления цен на проживание в объектах размещения. По ее словам, главная проблема заключается в демпинге цен на объектах размещения, которая приводит занижению цен на услуги и негативно сказывается на бизнесе. Необходимо утвердить в республике обязательные стандарты и классификация гостиниц и других средств размещения. Во встрече примет участие замминистра туризма Астамур Барциц, депутаты Парламента, члены Общественной палаты республики, представители туристической сферы
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/1055337356.html
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абхазия, отдых в абхазии, туризм
абхазия, отдых в абхазии, туризм
"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли
11:44 18.06.2025 (обновлено: 12:21 18.06.2025)
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. "Абхазский союз туризма" проводит заседание, посвященное обсуждению актуальных проблем туристической отрасли.
Основные темы встречи – создание равных конкурентных условий для участников рынка, разработка механизмов по недопущению демпинга в области установления цен на проживание в объектах размещения.
"В 2023 году количество туристов увеличилось практически на 15% по сравнению с предыдущими годами – был некий прорыв. Однако это не привело к улучшению инфраструктуры и сервиса", – сказала президент союза Анна Калягина.
По ее словам, главная проблема заключается в демпинге цен на объектах размещения, которая приводит занижению цен на услуги и негативно сказывается на бизнесе.
Необходимо утвердить в республике обязательные стандарты и классификация гостиниц и других средств размещения.
Во встрече примет участие замминистра туризма Астамур Барциц, депутаты Парламента, члены Общественной палаты республики, представители туристической сферы