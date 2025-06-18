"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәеи Тамбови русеицура ааҿиара азгәаҭоуп
13:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны злахәыз атуристтә форум "Путешествуй!" алҵшәақәа
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи арратә ҵараиурҭаҟны аҵарашықәс хыркәшоуп
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Пляжный туризм и его перспективы в Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
Историк Максим Васьков: личность Владислава Ардзинба
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит
18:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны злахәыз атуристтә форум "Путешествуй!" алҵшәақәа
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Пицунда: концерты органно-вокальной музыки
18:34
15 мин
Радио
Пляжный туризм и его перспективы в Абхазии
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит
21:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны злахәыз атуристтә форум "Путешествуй!" алҵшәақәа
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Пицунда: концерты органно-вокальной музыки
21:34
15 мин
Радио
Пляжный туризм и его перспективы в Абхазии
21:49
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ирани Израили реиҿагылара: аполитолог ихҳәаа
13:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашьхыцқәа рчымазаразы аҭагылазаашьа зеиԥшроу
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Раионк аԥсҭазаараҟынтә
Абжьыуааи» «Абазеи» еицықәгылоит Очамчыра акультуратә хан аҿы
13:34
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит
13:51
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
13 мин
Посредник
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Сухуме
14:21
4 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
Участие Абхазии в ПМЭФ: мнение политолога
14:46
3 мин
Такие обстоятельства
На Рице состоится концерт Государственной хоровой капеллы
14:50
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskiy-soyuz-turizma-obsudit-aktualnye-problemy-turotrasli-1055384848.html
"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли
"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. "Абхазский союз туризма" проводит заседание, посвященное обсуждению актуальных проблем туристической отрасли. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-18T11:44+0300
2025-06-18T12:21+0300
в абхазии
абхазия
отдых в абхазии
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/12/1055383718_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5a60e06e2f6319c3d6f8c7327cfb3d67.jpg
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. "Абхазский союз туризма" проводит заседание, посвященное обсуждению актуальных проблем туристической отрасли. Основные темы встречи – создание равных конкурентных условий для участников рынка, разработка механизмов по недопущению демпинга в области установления цен на проживание в объектах размещения. По ее словам, главная проблема заключается в демпинге цен на объектах размещения, которая приводит занижению цен на услуги и негативно сказывается на бизнесе. Необходимо утвердить в республике обязательные стандарты и классификация гостиниц и других средств размещения. Во встрече примет участие замминистра туризма Астамур Барциц, депутаты Парламента, члены Общественной палаты республики, представители туристической сферы
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/1055337356.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/12/1055383718_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7cdbf1ebc2d4c8919d3839082222ba02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, отдых в абхазии, туризм
абхазия, отдых в абхазии, туризм

"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли

11:44 18.06.2025 (обновлено: 12:21 18.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукРабочее заседание Абхазского союза туризма
Рабочее заседание Абхазского союза туризма - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. "Абхазский союз туризма" проводит заседание, посвященное обсуждению актуальных проблем туристической отрасли.
Основные темы встречи – создание равных конкурентных условий для участников рынка, разработка механизмов по недопущению демпинга в области установления цен на проживание в объектах размещения.

"В 2023 году количество туристов увеличилось практически на 15% по сравнению с предыдущими годами – был некий прорыв. Однако это не привело к улучшению инфраструктуры и сервиса", – сказала президент союза Анна Калягина.

По ее словам, главная проблема заключается в демпинге цен на объектах размещения, которая приводит занижению цен на услуги и негативно сказывается на бизнесе.
Необходимо утвердить в республике обязательные стандарты и классификация гостиниц и других средств размещения.
Во встрече примет участие замминистра туризма Астамур Барциц, депутаты Парламента, члены Общественной палаты республики, представители туристической сферы
Демпинг в турсфере: мотивы бизнеса, риски, механизмы борьбы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
Радио
Демпинг в турсфере: мотивы бизнеса, риски, механизмы борьбы
16 июня, 18:44
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0