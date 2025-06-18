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Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ
Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ с 18 апреля. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ с 18 апреля. С августа пенсии будут начисляться исключительно на карты ПСБ. В республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ. Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии. Адреса отделений для получения пенсионных карт ПСБ:
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Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ

09:49 18.06.2025 (обновлено: 11:33 18.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукБанк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам
Банк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ с 18 апреля.
С августа пенсии будут начисляться исключительно на карты ПСБ.
В республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ. Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии.
Адреса отделений для получения пенсионных карт ПСБ:
Сухум, Проспект Аиааира, 84
Сухум, ул. Лакоба, 4
Гагра, ул. Абазгаа, 55/4
Гудаута, ул. Чачба, 3
Новый Афон, ул. Харазия, д.2
Агудзера, пр. Курчатова, 27
Очамчыра, ул. Б.В. Шинкуба, 97
Ткуарчал, ул. Апсилов, 5
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