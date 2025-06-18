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Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ
Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ с 18 апреля. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-18T09:49+0300
2025-06-18T09:49+0300
2025-06-18T11:33+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ с 18 апреля. С августа пенсии будут начисляться исключительно на карты ПСБ. В республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ. Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии. Адреса отделений для получения пенсионных карт ПСБ:
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абхазия, россия, промсвязьбанк, пенсионеры
абхазия, россия, промсвязьбанк, пенсионеры
Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ
09:49 18.06.2025 (обновлено: 11:33 18.06.2025)
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ с 18 апреля.
С августа пенсии будут начисляться исключительно на карты ПСБ.
В республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ. Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии.
Адреса отделений
для получения пенсионных карт ПСБ:
Сухум, Проспект Аиааира, 84
Новый Афон, ул. Харазия, д.2
Агудзера, пр. Курчатова, 27
Очамчыра, ул. Б.В. Шинкуба, 97