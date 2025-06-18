https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/bolee-19-tysyach-rossiyan-prozhivayuschikh-v-abkhazii-poluchili-karty-psb-1055379327.html

Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ

Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ с 18 апреля. 18.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-18T09:49+0300

2025-06-18T09:49+0300

2025-06-18T11:33+0300

в абхазии

абхазия

россия

промсвязьбанк

пенсионеры

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/12/1054518183_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1887951e93c601053841be727983d8cf.jpg

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ с 18 апреля. С августа пенсии будут начисляться исключительно на карты ПСБ. В республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ. Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии. Адреса отделений для получения пенсионных карт ПСБ:

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, промсвязьбанк, пенсионеры