https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/bolee-330-mln-rubley-vydeleno-iz-byudzheta-abkhazii-na-zdravookhranenie-za-pyat-mesyatsev-1055381515.html

Более 330 млн рублей выделено из бюджета Абхазии на здравоохранение за пять месяцев

Более 330 млн рублей выделено из бюджета Абхазии на здравоохранение за пять месяцев

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. За пять месяцев 2025 года на различные мероприятия в сфере здравоохранения направлено 330 млн рублей, сообщил на совещании с... 18.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-18T11:13+0300

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2025-06-18T11:25+0300

в абхазии

абхазия

бюджет

медицина

владимир делба

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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. За пять месяцев 2025 года на различные мероприятия в сфере здравоохранения направлено 330 млн рублей, сообщил на совещании с президентом премьер-министр Абхазии Владимир Делба.По словам главы правительства, все госпрограммы реализуются, ни одна из них не подвергается сокращению.В настоящее время выполнены все обязательства по выплате зарплат работникам бюджетных сфер.

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Sputnik Абхазия

абхазия, бюджет, медицина, владимир делба