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https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/bolee-330-mln-rubley-vydeleno-iz-byudzheta-abkhazii-na-zdravookhranenie-za-pyat-mesyatsev-1055381515.html
Более 330 млн рублей выделено из бюджета Абхазии на здравоохранение за пять месяцев
Более 330 млн рублей выделено из бюджета Абхазии на здравоохранение за пять месяцев
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. За пять месяцев 2025 года на различные мероприятия в сфере здравоохранения направлено 330 млн рублей, сообщил на совещании с... 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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абхазия
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. За пять месяцев 2025 года на различные мероприятия в сфере здравоохранения направлено 330 млн рублей, сообщил на совещании с президентом премьер-министр Абхазии Владимир Делба.По словам главы правительства, все госпрограммы реализуются, ни одна из них не подвергается сокращению.В настоящее время выполнены все обязательства по выплате зарплат работникам бюджетных сфер.
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абхазия, бюджет, медицина, владимир делба
абхазия, бюджет, медицина, владимир делба

Более 330 млн рублей выделено из бюджета Абхазии на здравоохранение за пять месяцев

11:13 18.06.2025 (обновлено: 11:25 18.06.2025)
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. За пять месяцев 2025 года на различные мероприятия в сфере здравоохранения направлено 330 млн рублей, сообщил на совещании с президентом премьер-министр Абхазии Владимир Делба.
Большая часть этих средств выделена на лечение граждан и приобретение медикаментов, отметил он.
По словам главы правительства, все госпрограммы реализуются, ни одна из них не подвергается сокращению.
В настоящее время выполнены все обязательства по выплате зарплат работникам бюджетных сфер.
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