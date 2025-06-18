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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/gunba-potreblenie-elektroenergii-po-itogam-2024-goda-sokratilos-na-150-mln-kvtch--1055392986.html
Гунба: потребление электроэнергии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч
Гунба: потребление электроэнергии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Потребление электроэнергии в Абхазии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч по сравнению с 2023 годом, заявил президент... 18.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-18T15:58+0300
2025-06-18T17:20+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
черноморэнерго
бадра гунба
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Потребление электроэнергии в Абхазии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч по сравнению с 2023 годом, заявил президент Бадра Гунба.Он подчеркнул, что в стране продолжается борьба с незаконным потреблением в электросетях. Перед "Черноморэнерго" стоит задача повысить собираемость платы за электроэнергию. В республике уже установлено 28 тысяч приборов учета электроэнергии, отметил глава государства. "Российские коллеги готовы оказать всю необходимую поддержку и помощь. В середине мая российские технические специалисты совместно с абхазскими энергетиками осуществили аудит электросетевого хозяйства, что позволит по итогам завершения всех рабочих этапов сформировать рекомендации в рамках программы повышения надежности работы электросетевого комплекса", — сказал президент в интервью "Апсныпресс".
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абхазия, черноморэнерго, бадра гунба
абхазия, черноморэнерго, бадра гунба

Гунба: потребление электроэнергии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч

15:58 18.06.2025 (обновлено: 17:20 18.06.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Бзыпская подстанция
Бзыпская подстанция - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Потребление электроэнергии в Абхазии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч по сравнению с 2023 годом, заявил президент Бадра Гунба.
Он подчеркнул, что в стране продолжается борьба с незаконным потреблением в электросетях. Перед "Черноморэнерго" стоит задача повысить собираемость платы за электроэнергию.
В республике уже установлено 28 тысяч приборов учета электроэнергии, отметил глава государства.
"Российские коллеги готовы оказать всю необходимую поддержку и помощь. В середине мая российские технические специалисты совместно с абхазскими энергетиками осуществили аудит электросетевого хозяйства, что позволит по итогам завершения всех рабочих этапов сформировать рекомендации в рамках программы повышения надежности работы электросетевого комплекса", — сказал президент в интервью "Апсныпресс".
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