https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/gunba-potreblenie-elektroenergii-po-itogam-2024-goda-sokratilos-na-150-mln-kvtch--1055392986.html

Гунба: потребление электроэнергии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч

Гунба: потребление электроэнергии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Потребление электроэнергии в Абхазии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч по сравнению с 2023 годом, заявил президент... 18.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-18T15:58+0300

2025-06-18T15:58+0300

2025-06-18T17:20+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

черноморэнерго

бадра гунба

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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Потребление электроэнергии в Абхазии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч по сравнению с 2023 годом, заявил президент Бадра Гунба.Он подчеркнул, что в стране продолжается борьба с незаконным потреблением в электросетях. Перед "Черноморэнерго" стоит задача повысить собираемость платы за электроэнергию. В республике уже установлено 28 тысяч приборов учета электроэнергии, отметил глава государства. "Российские коллеги готовы оказать всю необходимую поддержку и помощь. В середине мая российские технические специалисты совместно с абхазскими энергетиками осуществили аудит электросетевого хозяйства, что позволит по итогам завершения всех рабочих этапов сформировать рекомендации в рамках программы повышения надежности работы электросетевого комплекса", — сказал президент в интервью "Апсныпресс".

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абхазия, черноморэнерго, бадра гунба