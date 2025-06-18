Новые правила пересечения границы с Россией начнут действовать с 30 июня
© Foto / ФТС России | ProТаможнюНачальник Южного таможенного управления Андрей Беляев проинспектировал работу пункта пропуска "Адлер"
© Foto / ФТС России | ProТаможню
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Новые правила пересечения границы с Россией начнут действовать в режиме эксперимента для иностранных граждан безвизовых стран с 30 июня.
Правила коснутся и тех граждан РФ, которые захотят въехать в Россию по абхазскому паспорту, об этом проинформировало Посольство России в республике.
Что необходимо сделать перед въездом в Россию:
не позднее, чем за 72 часа до поездки нужно сообщить о своей поездке в мобильном приложении для смартфонов RuID;
для срочного въезда (в случае экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого родственника - это должно быть подтверждено документами) сообщить о поездке следует не позднее чем за 4 часа;
если гражданин уже в России, создавать заявление не нужно.
Что необходимо для заполнения заявления в приложении:
зарегистрироваться в приложении RuID, для этого нужна действующая электронная почта;
указать цель поездки и свои данные;
сфотографироваться в приложении;
сделать фото документа, удостоверяющего личность;
записать свой голос;
отправить заявление в мобильном приложении;
если через госграницу следуют несовершеннолетние дети в возрасте, начиная с 6 лет, или недееспособные гражданине, потребуются заявления об их въезде в Россию, которые заполняются их законными представителями или иными лицами, уполномоченными на сопровождение. Заявление на детей в возрасте до 6 лет заполнять не нужно.
дождаться результата проверки данных.
Заявление в приложении нужно формировать перед каждой поездкой.
Посольство России напоминает о важности для граждан РФ, имеющих гражданство Абхазии, иметь на руках действительный документ, удостоверяющий личность гражданина России.
Видеоинструкция по подаче заявления о поездке можно найти на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Информация о возможных способах регистрации.
Информация о введении новых правил и условий на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Дополнительная информация по приложению "RuID"
В Посольстве напомнили, что иностранные граждане безвизовых стран могут находиться в России до 90 суток суммарно в течение календарного года.
На иностранных граждан, которые заезжают в Россию по действующей визе, данный порядок не распространяется. Период их пребывания на территории России по-прежнему определяется сроком действия выданной визы.
Порядок пребывания граждан Республики Абхазия на территории Российской Федерации остается без изменений.