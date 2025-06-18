https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/novye-pravila-peresecheniya-granitsy-s-rossiey-nachnut-deystvovat-s-30-iyunya-1055401447.html

Новые правила пересечения границы с Россией начнут действовать с 30 июня

Новые правила пересечения границы с Россией начнут действовать с 30 июня

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Новые правила пересечения границы с Россией начнут действовать в режиме эксперимента для иностранных граждан безвизовых стран с 30... 18.06.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

россия

гражданство

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Новые правила пересечения границы с Россией начнут действовать в режиме эксперимента для иностранных граждан безвизовых стран с 30 июня. Правила коснутся и тех граждан РФ, которые захотят въехать в Россию по абхазскому паспорту, об этом проинформировало Посольство России в республике. Что необходимо сделать перед въездом в Россию: Что необходимо для заполнения заявления в приложении: Заявление в приложении нужно формировать перед каждой поездкой. Посольство России напоминает о важности для граждан РФ, имеющих гражданство Абхазии, иметь на руках действительный документ, удостоверяющий личность гражданина России. В Посольстве напомнили, что иностранные граждане безвизовых стран могут находиться в России до 90 суток суммарно в течение календарного года.На иностранных граждан, которые заезжают в Россию по действующей визе, данный порядок не распространяется. Период их пребывания на территории России по-прежнему определяется сроком действия выданной визы.Порядок пребывания граждан Республики Абхазия на территории Российской Федерации остается без изменений.

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