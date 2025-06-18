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Отельер рассказал, что привлекает туристов в пляжном отдыхе в Абхазии

Отельер рассказал, что привлекает туристов в пляжном отдыхе в Абхазии

Sputnik Абхазия

Абхазия стала третьим местом по популярности по выездному пляжному отдыху, сказал отельер Саид Лолуа в эфире радио Sputnik. 18.06.2025, Sputnik Абхазия

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Абхазия стала третьим местом по популярности по выездному пляжному отдыху, сказал отельер Саид Лолуа в эфире радио Sputnik. Отельер и предприниматель Саид Лолуа в интервью радио Sputnik рассказал о ситуации с пляжным туризмом в Абхазии. Он отметил, что это направление начало развиваться в царские времена, когда принц Ольденбургский организовал в республике курорт. "Изначально он планировал великосветский курорт, прежде всего пляжный курорт. Дальше советская власть подхватила эту идею, стала бурно развивать. Так получилось, что на западе нашей страны образовался целый курортно-рекреационный кластер. Конечно же, главным достоянием и нашей изюминкой были прежде всего прекрасные галечные пляжи", - подчеркнул он. Географический рельеф Абхазии устроен таким образом, что горные реки несут гальку, которая формирует галечные пляжи. В последние годы пляжный отдых в республике набирает обороты, приобретая новые, современные очертания, отметил Лолуа.

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