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Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района

Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района на 2025 год. 18.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухумский район

абхазия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района на 2025 год. Три млн рублей выделено из бюджета администрации на реализацию программы по закладке многолетних насаждений. Участниками могут стать только жители Сухумского района. Заявки принимаются до 30 июня. Программа "Развитие сельского хозяйства Сухумского района" действует с 2021 года и реализуется ежегодно.

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сухумский район, абхазия, сельское хозяйство