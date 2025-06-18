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Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района
Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района на 2025 год. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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2025-06-18T12:45+0300
2025-06-18T13:12+0300
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сельское хозяйство
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района на 2025 год. Три млн рублей выделено из бюджета администрации на реализацию программы по закладке многолетних насаждений. Участниками могут стать только жители Сухумского района. Заявки принимаются до 30 июня. Программа "Развитие сельского хозяйства Сухумского района" действует с 2021 года и реализуется ежегодно.
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сухумский район, абхазия, сельское хозяйство
сухумский район, абхазия, сельское хозяйство
Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района
12:45 18.06.2025 (обновлено: 13:12 18.06.2025)
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Открыт прием заявок на участие в программе поддержки сельского хозяйства Сухумского района на 2025 год.
Три млн рублей выделено из бюджета администрации на реализацию программы по закладке многолетних насаждений.
"Претендент должен предоставить краткое описание проекта и затраты на него, а также анализ почвы и соответствующие документы", — сообщил начальник отдела сельского хозяйства Инал Хварцкия.
Участниками могут стать только жители Сухумского района. Заявки принимаются до 30 июня.
Программа "Развитие сельского хозяйства Сухумского района" действует с 2021 года и реализуется ежегодно.