https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/premer-ministr-provel-soveschanie-po-voprosam-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-abkhazii-1055403232.html

Премьер-министр провел совещание по вопросам социально-экономического развития Абхазии

Премьер-министр провел совещание по вопросам социально-экономического развития Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Проекты рабочих карт развития основных отраслей экономики Абхазии обсудили в Кабмине на совещании под председательством... 18.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Проекты рабочих карт развития основных отраслей экономики Абхазии обсудили в Кабмине на совещании под председательством премьер-министра Владимира Делба. При участии представителей ведомств Абхазии и России были рассмотрены вопросы в сферах: Российская делегация завершает работу в Абхазии 18 июня. Ее представители провели рабочие встречи с абхазскими коллегами для проработки и утверждения дорожных карт.

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