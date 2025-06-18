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Премьер-министр провел совещание по вопросам социально-экономического развития Абхазии
Премьер-министр провел совещание по вопросам социально-экономического развития Абхазии
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Проекты рабочих карт развития основных отраслей экономики Абхазии обсудили в Кабмине на совещании под председательством... 18.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-18T18:00+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Проекты рабочих карт развития основных отраслей экономики Абхазии обсудили в Кабмине на совещании под председательством премьер-министра Владимира Делба. При участии представителей ведомств Абхазии и России были рассмотрены вопросы в сферах: Российская делегация завершает работу в Абхазии 18 июня. Ее представители провели рабочие встречи с абхазскими коллегами для проработки и утверждения дорожных карт.
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кабмин абхазии, абхазия, россия, владимир делба
кабмин абхазии, абхазия, россия, владимир делба
Премьер-министр провел совещание по вопросам социально-экономического развития Абхазии
18:00 18.06.2025 (обновлено: 20:46 18.06.2025)
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Проекты рабочих карт развития основных отраслей экономики Абхазии обсудили в Кабмине на совещании под председательством премьер-министра Владимира Делба.
При участии представителей ведомств Абхазии и России были рассмотрены вопросы в сферах:
здравоохранения и образования,
налогового и таможенного администрирования,
коммунальной инфраструктуры,
социальной защиты населения.
Российская делегация завершает работу в Абхазии 18 июня. Ее представители провели рабочие встречи с абхазскими коллегами для проработки и утверждения дорожных карт.