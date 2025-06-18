https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/rossiyskie-pensionery-v-abkhazii-budut-poluchat-vyplaty-tolko-na-karty-psb-1055379147.html

Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ

Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ, сообщили в пресс-службе банка. 18.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-18T09:36+0300

2025-06-18T09:36+0300

2025-06-18T09:36+0300

в абхазии

абхазия

промсвязьбанк

россия

пенсионеры

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ, сообщили в пресс-службе банка. Порядок начисления пенсий исключительно на карты ПСБ изменится с августа. К маломобильным гражданам выезжает специальная группа и доставляет карты ежедневно, кроме воскресенья. Дебетовая пенсионная карта ПСБ, оформленная в Абхазии, обладает всем функционалом аналогичных карт, выпускаемых на территории России.

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