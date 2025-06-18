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Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ
Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ, сообщили в пресс-службе банка. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-18T09:36+0300
2025-06-18T09:36+0300
2025-06-18T09:36+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ, сообщили в пресс-службе банка. Порядок начисления пенсий исключительно на карты ПСБ изменится с августа. К маломобильным гражданам выезжает специальная группа и доставляет карты ежедневно, кроме воскресенья. Дебетовая пенсионная карта ПСБ, оформленная в Абхазии, обладает всем функционалом аналогичных карт, выпускаемых на территории России.
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абхазия, промсвязьбанк, россия, пенсионеры
абхазия, промсвязьбанк, россия, пенсионеры
Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ, сообщили в пресс-службе банка.
Порядок начисления пенсий исключительно на карты ПСБ изменится с августа.
Пенсионеры, постоянно проживающие в республике, могут оформить карту ПСБ по предварительной записи по бесплатной телефонной линии. А также выбрать удобное время для посещения одного из 12 отделений Сбербанка Абхазии.
К маломобильным гражданам выезжает специальная группа и доставляет карты ежедневно, кроме воскресенья.
Дебетовая пенсионная карта ПСБ, оформленная в Абхазии, обладает всем функционалом аналогичных карт, выпускаемых на территории России.