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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской и Сумской областях
Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской и Сумской областях
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Российские войска освободили Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевку в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Российские войска освободили Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевку в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской и Сумской областях

13:00 18.06.2025 (обновлено: 17:31 18.06.2025)
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Российские войска освободили Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевку в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
663 самолета,
283 вертолета,
64 206 беспилотных летательных аппаратов,
611 зенитных ракетных комплексов,
23 953 танка и других боевых бронированных машин,
1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня,
26 331 орудие полевой артиллерии и минометов,
36 996 единиц специальной военной автомобильной техники.
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