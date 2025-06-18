https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennye-punkty-v-kharkovskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1055395936.html

Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской и Сумской областях

Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской и Сумской областях

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Российские войска освободили Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевку в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. 18.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-18T13:00+0300

2025-06-18T13:00+0300

2025-06-18T17:31+0300

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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Российские войска освободили Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевку в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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