https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/sily-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-48-ukrainskikh-bespilotnikov-1055378691.html

Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. 18.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-18T08:25+0300

2025-06-18T08:25+0300

2025-06-18T08:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

пво

министерство обороны рф

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ.

россия

украина

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Sputnik Абхазия

россия, украина, пво, министерство обороны рф