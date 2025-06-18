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Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-18T08:25+0300
2025-06-18T08:25+0300
2025-06-18T08:25+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ.
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россия, украина, пво, министерство обороны рф
россия, украина, пво, министерство обороны рф
Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ.
14 БпЛА сбили над Брянской областью,
3 – над Тульской областями,
по 2 – над Калужской областью и Московским регионом,
1 – над территорией Липецкой области.