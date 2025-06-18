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Аҟәеи Тамбови русеицура ааҿиара азгәаҭоуп
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Аҟәатәи арратә ҵараиурҭаҟны аҵарашықәс хыркәшоуп
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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/sily-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-48-ukrainskikh-bespilotnikov-1055378691.html
Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ.
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россия, украина, пво, министерство обороны рф
россия, украина, пво, министерство обороны рф

Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

08:25 18.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ.
14 БпЛА сбили над Брянской областью,
11 – над Курской,
10 – над Орловской,
5 – над Белгородской,
3 – над Тульской областями,
по 2 – над Калужской областью и Московским регионом,
1 – над территорией Липецкой области.
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