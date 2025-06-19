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Новая война США на Ближнем Востоке – "танец на граблях"
Новая война США на Ближнем Востоке – "танец на граблях"
Sputnik Абхазия
Втягиваясь в новый вооруженный конфликт – с Ираном, американцы ведут себя как посланники Бога на Земле, хотя за минувшие 80 лет США не одержали ни одной... 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T11:34+0300
2025-06-19T11:44+0300
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Втягиваясь в новый вооруженный конфликт – с Ираном, американцы ведут себя как посланники Бога на Земле, хотя за минувшие 80 лет США не одержали ни одной военной победы. И даже провальные "геополитические коррекции" Пентагона в Ираке и Афганистане никого в Белом доме не сделали осторожнее, ничему не научили. Израиль и Иран с 13 июня ежесуточно обмениваются комбинированными ударами на дистанции около 1500 км, с очевидным доминированием иранских гиперзвуковых ракет Fattah. КСИР заявил о начале еще более масштабных и разрушительных ударов по объектам ЦАХАЛ.Иран установил "полный контроль над воздушным пространством Израиля. А израильская система ПВО-ПРО "Железный купол" – уже не легенда и больше похожа на дуршлаг.На поле боя недооценка противника обходится дорого.Иранские системы ПВО 18 июня уничтожили близ города Тебриз уже четвертый израильский истребитель F-35 американского производства. Не считая десятка других самолетов ЦАХАЛ – F-16 и F-15. Заметим, новейшие, и значительно усовершенствованные израильскими специалистами "невидимки" сбивают "советскими" ЗРК большой дальности С-200. Это большая боль для стратегов США и корпорации Lockheed Martin, которые планировали подавить ПВО Ирана массовым применением малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон отправил в Восточное Средиземноморье и в Оманский залив больше истребителей, авианосцев, эсминцев с противоракетами SM-3 и SM-6. Великобритания также перебросила на Ближний Восток дополнительные истребители. НАТО открыла свой первый в регионе офис – в столице Иордании.Помощь близка, однако миссия ЦАХАЛ уже провалена.Израиль не сумел выполнить "грязную работу" в интересах "западного мира". Значительное боевое превосходство вооруженных сил Ирана невозможно компенсировать "фокусами" Моссада и внезапным налетом израильской авиации. Критическая для Израиля ситуация заставила американцев выйти из прокси-тени.Тегеран не сдается Президент США Дональд Трамп 17 июня ультимативно потребовал от Тегерана "безоговорочной капитуляции". Вероятно, остался последний шаг, или 48 часов до вступления США в войну с Ираном. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг американский ультиматум. Заявил, что Иран готов ответить на любое военное вмешательство США, и нанести противнику невосполнимый урон. Тегеран технологически готов к ракетным ударам дальностью до 2000 км по военным базам США, если Пентагон присоединится к операциям. На Западе признают "передовые возможности иранского арсенала баллистических ракет, которые держат под прицелом американские базы на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, остаются мощным сдерживающим фактором". И все же, готовы к ударам по мирным ядерным объектам Ирана 13-тонными бомбами GBU-57 стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 и B-2 с авиабазы Диего-Гарсия в Индийском океане.Неслучайно Россия заявила сегодня о растущей ядерной угрозе. Эскалация имеет и другое измерение. Член Совета национальной безопасности Ирана генерал Мохсен Резаи ранее сообщил в интервью о готовности Пакистана нанести ответный ядерный удар по Израилю в случае ядерного конфликта на иранской территории. Москва действует согласно статьям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Йеменские хуситы в координации с Ираном регулярно наносят ракетные удары по Израилю. Региональный конфликт серьезно затрагивает национальные интересы Индии.Вероятно, США не могут существовать без войн, и у каждого президента есть материал для мемуаров в стиле "Mein Kampf". Однако прежней вседозволенности на Ближнем Востоке у "гегемона" нет и не будет. Американские аналитики признают: "Израиль начал войну, закончить которую нелегко".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/izrail-stremitelno-prodvigaetsya-k-pirrovoy-pobede-nad-iranom-1055348616.html
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политика, иран, израиль, нато, россия, ближний восток, сша, колумнисты, мнение, авторы
политика, иран, израиль, нато, россия, ближний восток, сша, колумнисты, мнение, авторы

Новая война США на Ближнем Востоке – "танец на граблях"

11:34 19.06.2025 (обновлено: 11:44 19.06.2025)
© Getty Images / Anadolu/Mostafa AlkharoufПоследствия ударов Ирана по Израилю
Последствия ударов Ирана по Израилю - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf
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Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Втягиваясь в новый вооруженный конфликт – с Ираном, американцы ведут себя как посланники Бога на Земле, хотя за минувшие 80 лет США не одержали ни одной военной победы. И даже провальные "геополитические коррекции" Пентагона в Ираке и Афганистане никого в Белом доме не сделали осторожнее, ничему не научили.
Израиль и Иран с 13 июня ежесуточно обмениваются комбинированными ударами на дистанции около 1500 км, с очевидным доминированием иранских гиперзвуковых ракет Fattah.
КСИР заявил о начале еще более масштабных и разрушительных ударов по объектам ЦАХАЛ.
Последствия ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 13:37
Иран установил "полный контроль над воздушным пространством Израиля. А израильская система ПВО-ПРО "Железный купол" – уже не легенда и больше похожа на дуршлаг.
На поле боя недооценка противника обходится дорого.
Иранские системы ПВО 18 июня уничтожили близ города Тебриз уже четвертый израильский истребитель F-35 американского производства. Не считая десятка других самолетов ЦАХАЛ – F-16 и F-15. Заметим, новейшие, и значительно усовершенствованные израильскими специалистами "невидимки" сбивают "советскими" ЗРК большой дальности С-200. Это большая боль для стратегов США и корпорации Lockheed Martin, которые планировали подавить ПВО Ирана массовым применением малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35.
Запад с тревогой заметил "растущие показатели успешности иранских ракетных ударов. Израиль, для противодействия иранским "вразумляющим операциям", запросил увеличение военной поддержки США и НАТО.
Пентагон отправил в Восточное Средиземноморье и в Оманский залив больше истребителей, авианосцев, эсминцев с противоракетами SM-3 и SM-6. Великобритания также перебросила на Ближний Восток дополнительные истребители.
НАТО открыла свой первый в регионе офис – в столице Иордании.
Помощь близка, однако миссия ЦАХАЛ уже провалена.
Израиль не сумел выполнить "грязную работу" в интересах "западного мира". Значительное боевое превосходство вооруженных сил Ирана невозможно компенсировать "фокусами" Моссада и внезапным налетом израильской авиации. Критическая для Израиля ситуация заставила американцев выйти из прокси-тени.

Тегеран не сдается

Президент США Дональд Трамп 17 июня ультимативно потребовал от Тегерана "безоговорочной капитуляции". Вероятно, остался последний шаг, или 48 часов до вступления США в войну с Ираном.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг американский ультиматум. Заявил, что Иран готов ответить на любое военное вмешательство США, и нанести противнику невосполнимый урон.
Хаменеи подчеркнул: "Мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, ведь иранский народ никогда не сдается".
Тегеран технологически готов к ракетным ударам дальностью до 2000 км по военным базам США, если Пентагон присоединится к операциям. На Западе признают "передовые возможности иранского арсенала баллистических ракет, которые держат под прицелом американские базы на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, остаются мощным сдерживающим фактором".
И все же, готовы к ударам по мирным ядерным объектам Ирана 13-тонными бомбами GBU-57 стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 и B-2 с авиабазы Диего-Гарсия в Индийском океане.
Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
Главное оружие и "угроза" Ирана – не ракеты, а нефть
17 июня, 16:47
Неслучайно Россия заявила сегодня о растущей ядерной угрозе. Эскалация имеет и другое измерение.
Член Совета национальной безопасности Ирана генерал Мохсен Резаи ранее сообщил в интервью о готовности Пакистана нанести ответный ядерный удар по Израилю в случае ядерного конфликта на иранской территории.
Тегеран поддерживают могущественные союзники и партнеры. Военная помощь поступает из Пакистана и Китая.
Москва действует согласно статьям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.
Йеменские хуситы в координации с Ираном регулярно наносят ракетные удары по Израилю. Региональный конфликт серьезно затрагивает национальные интересы Индии.
Вероятно, США не могут существовать без войн, и у каждого президента есть материал для мемуаров в стиле "Mein Kampf".
Однако прежней вседозволенности на Ближнем Востоке у "гегемона" нет и не будет.
Американские аналитики признают: "Израиль начал войну, закончить которую нелегко".
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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