https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/glavnoe-oruzhie-i-ugroza-irana--ne-rakety-a-neft-1055360090.html

Главное оружие и "угроза" Ирана – не ракеты, а нефть

Главное оружие и "угроза" Ирана – не ракеты, а нефть

Sputnik Абхазия

В новой прокси-войне на Ближнем Востоке американцы явно переоценили ударные возможности Израиля и недооценили боевой потенциал Ирана. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T16:47+0300

2025-06-17T16:47+0300

2025-06-17T16:47+0300

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В обозримой перспективе израильская военная операция "право на самооборону" не достигнет целей – при всех обстоятельствах, включая прямое участие в конфликте вооруженных сил США, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Массированные ракетно-бомбовые удары израильской армии по центрам военного управления, позициям ПВО и "ядерным" объектам на территории Ирана с 13 июня стали возможными с санкции Вашингтона, с привлечением разведывательных и других ресурсов Пентагона. Известно, что в начале июня США перебросили на Ближний Восток 20 000 зенитных ракет, изначально предназначавшихся Киеву. Многое скрыто "туманом войны". Подгоняя авианосцы к Ормузскому проливу, Вашингтон стремится выглядеть миротворцем, арбитром "над схваткой". Тегеран считает американскую поддержку Израиля угрозой всему региону.При общей тенденции заглубления военных объектов, достаточно высокой боевой живучести войск, территория Ирана – в 75 раз больше (1,65 млн км²) территории Израиля (22 тыс км²). Всем понятно, где боеголовки ложатся плотнее, и кто более уязвим. Заметим, израильскую систему ПРО "Железный купол" достаточно легко преодолевают и "простые" баллистические, и гиперзвуковые ракеты Ирана. На Западе растет беспокойство: Израиль "начинает походить на Газу". У кого выше запас прочности?Давно известно, что деньги – это нервы и мускулы войны. Израиль в 2024 году занял 21 место в списке самых богатых стран мира. Самодостаточный Иран в 2022-м занял 21 место в рейтинге крупнейших экономик мира, и ему принадлежит девятое место в мире по добыче нефти. При схожих объемах экономики, население Ирана – 89 млн человек в 9,5 раз больше населения Израиля – 9,4 млн человек. Действующий состав вооруженных сил, мобилизационные ресурсы и допустимый критический уровень военных потерь двух стран – несопоставимы.Разница потенциаловИран не настроен на большую войну. И все же, в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Исламская Республика занимает 16-е место – выше Испании, Австралии, Египта, Польши. Иранские вооруженные силы превосходят ЦАХАЛ по всем параметрам западного рейтинга, за исключением воздушной мощи. И этот "пробел" с избытком компенсирует ракетный потенциал Тегерана, в особенности с учетом расстояния между двумя странами – более 1000 км. Что касается "фокусов" ЦАХАЛ и "Моссада" с точечными ударами, гибель начальника генерального штаба и начальника разведки в любой стране – не означает гибель генштаба и разведки, Иран – не исключение. Взаимозаменяемость – основа боевой устойчивости войск. Подземные базы, аэродромы, военные заводы Ирана – строились с учетом всего спектра угроз, включая тактические ядерные удары противника.Иран заявил о готовности прекратить удары, если Израиль остановит свои атаки. Израиль объясняет свои удары по Ирану развединформацией о "10 атомных бомбах через полгода", стремится расширить свою "экзистенциальную" операцию, втянуть в нее США и другие страны. Потому что длительный конфликт с Ираном в одиночку не потянет. Вашингтон пока выжидает, сторонится прямого участия в конфликте. И все же Пентагон имеет на Ближнем Востоке мощную группировку войск и сил численностью около 40 тысяч военнослужащих, авиацию и системы ПВО-ПРО. Задача группировки – помочь Израилю в конфликте с Ираном.На Ближний Восток направлены три авианосные ударные группы, идет переброска в Европу самолетов-заправщиков КС-135 и КС-46. Вступление США в войну выглядит практически неизбежным. Израилю отведена роль Украины на Ближнем Востоке. Наблюдаем развитие прокси-войны "в квадрате". Единственным ближневосточным ограничением президента Дональда Трампа стало "вето" на ликвидацию израильтянами верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Иллюзий быть не должно, в первую каденцию Трамп без раздумий принял решение о ликвидации командующего спецназом КСИР генерала Касема Сулеймани на территории Ирана, чем "шокировал" Пентагон.Американо-иранская эскалация в начале 2020 года показала, что США и НАТО не готовы воевать с высокотехнологичным противником. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани ночью 3 января на иракской территории привело к ракетному удару Тегерана по двум американским военным базам в Ираке. Акт возмездия агрессору продемонстрировал эффективность иранского высокоточного оружия. Американские ЗРК Patriot, оказались бессильны. Наверняка это было неприятным открытием для Пентагона, где ожидали военный ответ Ирана, отследили ракетные пуски и все же не отразили удар.Израильские F-35 в апреле 2024 года атаковали здание консульства Ирана в Дамаске – погибли семеро иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР. На теракт Иран ответил ударом гиперзвуковых ракет по израильским военным объектам. Этого оказалось недостаточно.Альтернативные инструментыИран в июне 2025 года еще не применял самые могущественные гиперзвуковые ракеты Fattah-2 дальностью до 1500 км, способные превратить израильские системы ПВО-ПРО в "декорации". Однако, у Тегерана есть и другие инструменты эффективного отрезвления агрессора. К примеру, подконтрольный Ормузский пролив.Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил: Главный советник аятоллы Али Хаменеи по иностранным делам Джавад Лариджани дополнил:Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом, ежемесячно проходят около 3000 различных торговых судов и танкеров, около 20 процентов мировой торговли нефтью. Ширина пролива в узости – всего 33 км, танкеры ходят по двум маршрутам шириной по две мили. В ситуации перекрытия пролива ракетным оружием, минными полями, ударными дронами, затопленными корпусами крупных судов большая часть экспорта углеводородов из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта будет блокирована, экспорт СПГ из Катара остановится полностью.Союзники Тегерана не стоят в стороне. Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана.Поддержка Москвы словами не ограничивается. В ратифицированном договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана от 2025 года нет пункта:Межгосударственный документ регламентирует двустороннее военно-техническое сотрудничество. В январе Россия поставила Ирану партию новейших истребителей Су-35. Изначально Москва и Тегеран договаривались о поставке 25 истребителей, позднее количество заказанных самолетов было удвоено. Возможно, именно эти машины "завалили" уже три израильских F-35 над иранской территорией.Китай также осудил удары Израиля по Ирану и призвал к прекращению военной эскалации. На границе Ирана и Пакистана отмечена повышенная транспортная активность – с 15 июня Исламабад передает Тегерану военную помощь. Глава Минобороны Пакистана призвал к объединению исламского мира, чтобы противостоять Израилю.С точки зрения глобальной геополитики ЦАХАЛ является хорошо вооруженным прокси-формированием Вашингтона, изначально созданным для защиты американских интересов на Ближнем Востоке – вопреки воле и национальным интересам Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Ливана, Ирака, Йемена и других государств. Отсюда – десятилетия нестабильности и несколько арабо-израильских войн, которые начались буквально со дня провозглашения государства Израиль. Желание американцев подчинить своей воле нефтедобывающие страны Ближнего Востока свидетельствует об утрате связи с реальностью. США обречены на длительную конфронтацию с арабским миром.И последнее. Новая прокси-война Америки на Ближнем Востоке отбрасывает Украину на обочину истории. Такова стандартная цена "дружбы" лимитрофов с Вашингтоном.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, авторы, колумнисты, аналитика, ближний восток, иран, ядерное оружие, сша