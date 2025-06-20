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Бадра Гунба встретился с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
Бадра Гунба встретился с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с представителями абхазской диаспоры, проживающей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба... 20.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с представителями абхазской диаспоры, проживающей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба президента Абхазии.На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, национальной культуры, экономики и молодежной политики.Это первая встреча президента страны с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге за последние 15 лет, отмечается в публикации.
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абхазия, новости, санкт-петербург, диаспора, бадра гунба
абхазия, новости, санкт-петербург, диаспора, бадра гунба

Бадра Гунба встретился с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге

11:18 20.06.2025 (обновлено: 12:29 20.06.2025)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с представителями абхазской диаспоры, проживающей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, национальной культуры, экономики и молодежной политики.
"Для нас приоритетны установление правопорядка, развитие экономики, расширение всесторонних отношений с Российской Федерацией, а также укрепление здравоохранения, образования и спорта. Именно на решение этих задач нацелено новое правительство", — сказал президент.
Это первая встреча президента страны с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге за последние 15 лет, отмечается в публикации.
Президент Абхазии встретился с губернатором Санкт-Петербурга - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
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