Бадра Гунба встретился с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
11:18 20.06.2025 (обновлено: 12:29 20.06.2025)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Подписаться
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с представителями абхазской диаспоры, проживающей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге
На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, национальной культуры, экономики и молодежной политики.
"Для нас приоритетны установление правопорядка, развитие экономики, расширение всесторонних отношений с Российской Федерацией, а также укрепление здравоохранения, образования и спорта. Именно на решение этих задач нацелено новое правительство", — сказал президент.
Это первая встреча президента страны с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге за последние 15 лет, отмечается в публикации.