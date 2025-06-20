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Известна дата эксклюзивного рейса турпоезда "Рица" в Абхазию
Известна дата эксклюзивного рейса турпоезда "Рица" в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Эксклюзивный рейс туристского поезда "Рица" примут в Абхазии 12-13 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД России. 20.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Эксклюзивный рейс туристского поезда "Рица" примут в Абхазии 12-13 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД России.Поезд отправится из Москвы 11 октября по маршруту Воронеж – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи (Имеретинский курорт) – Ростов-на-Дону – Воронеж – Москва.В Гагру он прибудет 12 октября, а на следующий день — в столицу Абхазии Сухум.Пассажирам предлагается ознакомиться с такими достопримечательностями, как Юпшарский каньон, озеро Рица, Сухумский ботанический сад, Новоафонский монастырь, насладиться чистым морем, отведать блюда национальной кухни.Турпоезд "Рица" впервые прибыл в Абхазию 10 сентября 2023 года. С тех пор он совершил еще три поездки в республику.
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абхазия, новости, туризм, озеро рица, россия, поезда
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Известна дата эксклюзивного рейса турпоезда "Рица" в Абхазию

13:15 20.06.2025 (обновлено: 13:18 20.06.2025)
© Foto / РЖД Туристический поезд "Рица"
Туристический поезд Рица - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
© Foto / РЖД
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Эксклюзивный рейс туристского поезда "Рица" примут в Абхазии 12-13 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД России.
Поезд отправится из Москвы 11 октября по маршруту Воронеж – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи (Имеретинский курорт) – Ростов-на-Дону – Воронеж – Москва.
В Гагру он прибудет 12 октября, а на следующий день — в столицу Абхазии Сухум.
Пассажирам предлагается ознакомиться с такими достопримечательностями, как Юпшарский каньон, озеро Рица, Сухумский ботанический сад, Новоафонский монастырь, насладиться чистым морем, отведать блюда национальной кухни.
Турпоезд "Рица" впервые прибыл в Абхазию 10 сентября 2023 года. С тех пор он совершил еще три поездки в республику.
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