https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/eksklyuzivnyy-reys-turistskogo-poezda-ritsa-1055440651.html
Известна дата эксклюзивного рейса турпоезда "Рица" в Абхазию
Известна дата эксклюзивного рейса турпоезда "Рица" в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Эксклюзивный рейс туристского поезда "Рица" примут в Абхазии 12-13 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД России. 20.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Эксклюзивный рейс туристского поезда "Рица" примут в Абхазии 12-13 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД России.Поезд отправится из Москвы 11 октября по маршруту Воронеж – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи (Имеретинский курорт) – Ростов-на-Дону – Воронеж – Москва.В Гагру он прибудет 12 октября, а на следующий день — в столицу Абхазии Сухум.Пассажирам предлагается ознакомиться с такими достопримечательностями, как Юпшарский каньон, озеро Рица, Сухумский ботанический сад, Новоафонский монастырь, насладиться чистым морем, отведать блюда национальной кухни.Турпоезд "Рица" впервые прибыл в Абхазию 10 сентября 2023 года. С тех пор он совершил еще три поездки в республику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/pervaya-lastochka-iz-sochi-pribyla-v-sukhum-1053937134.html
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik.
Эксклюзивный рейс туристского поезда "Рица" примут в Абхазии 12-13 октября 2025 года. Об этом сообщает
пресс-служба РЖД России.
Поезд отправится из Москвы 11 октября по маршруту Воронеж – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи (Имеретинский курорт) – Ростов-на-Дону – Воронеж – Москва.
В Гагру он прибудет 12 октября, а на следующий день — в столицу Абхазии Сухум.
Пассажирам предлагается ознакомиться с такими достопримечательностями, как Юпшарский каньон, озеро Рица, Сухумский ботанический сад, Новоафонский монастырь, насладиться чистым морем, отведать блюда национальной кухни.
Турпоезд "Рица" впервые прибыл в Абхазию 10 сентября 2023 года. С тех пор он совершил еще три поездки в республику.