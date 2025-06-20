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Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня
Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет с 22 по 28 июня в Крыму. От Абхазии в нем примут участие 70 молодых профессионалов, которые... 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T09:10+0300
2025-06-20T09:10+0300
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крым
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет с 22 по 28 июня в Крыму. От Абхазии в нем примут участие 70 молодых профессионалов, которые задействованы в туристической сфере. По словам главы молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Беслана Аршба, в составе делегации представлены также абхазские эксперты в области туризма, которые поделятся своими навыками и опытом с участниками. В рамках форума запланирована насыщенная образовательная и практическая программа – мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также нетворкинг. По итогам мероприятия молодые профессионалы получат не только новые знания и сертификаты, но и возможность для реализации своих идей. Кроме того, установленные деловые связи помогут в дальнейшем развитии совместных проектов с российскими партнерами. Беслан Аршба подчеркнул, что участие в таких форумах открывает для республики новые перспективы. По словам Аршба, важным итогом становится и укрепление культурно-гуманитарных связей с Россией, что создает основу для долгосрочного сотрудничества в сфере туризма, искусства и инвестиционных проектов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/registratsiya-v-art-shkolu-turizma-marshruty-abkhazii-prodlena--1054900313.html
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туризм, крым, культура, абхазия
туризм, крым, культура, абхазия

Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня

09:10 20.06.2025
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет с 22 по 28 июня в Крыму. От Абхазии в нем примут участие 70 молодых профессионалов, которые задействованы в туристической сфере.
По словам главы молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Беслана Аршба, в составе делегации представлены также абхазские эксперты в области туризма, которые поделятся своими навыками и опытом с участниками.
В рамках форума запланирована насыщенная образовательная и практическая программа – мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также нетворкинг.

"Особое внимание уделяется продвижению Абхазии – участники представят ее богатое культурное наследие, традиции и туристический потенциал", – подчеркнул Аршба.

По итогам мероприятия молодые профессионалы получат не только новые знания и сертификаты, но и возможность для реализации своих идей.
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Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена
12 мая, 15:00
Кроме того, установленные деловые связи помогут в дальнейшем развитии совместных проектов с российскими партнерами.
Беслан Аршба подчеркнул, что участие в таких форумах открывает для республики новые перспективы.

"Во-первых, это мощный инструмент продвижения туризма – через искусство, медиа и личные контакты участники формируют позитивный образ Абхазии. Во-вторых, обмен опытом способствует внедрению современных практик. В-третьих, поддержка талантливой молодежи стимулирует развитие креативной экономики".

По словам Аршба, важным итогом становится и укрепление культурно-гуманитарных связей с Россией, что создает основу для долгосрочного сотрудничества в сфере туризма, искусства и инвестиционных проектов.
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