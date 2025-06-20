https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/forum-marshruty-abkhazii-proydet-v-krymu-s-22-po-28-iyunya-1055408351.html

Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня

Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет с 22 по 28 июня в Крыму. От Абхазии в нем примут участие 70 молодых профессионалов, которые... 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T09:10+0300

2025-06-20T09:10+0300

2025-06-20T09:10+0300

в абхазии

туризм

крым

культура

абхазия

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет с 22 по 28 июня в Крыму. От Абхазии в нем примут участие 70 молодых профессионалов, которые задействованы в туристической сфере. По словам главы молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Беслана Аршба, в составе делегации представлены также абхазские эксперты в области туризма, которые поделятся своими навыками и опытом с участниками. В рамках форума запланирована насыщенная образовательная и практическая программа – мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также нетворкинг. По итогам мероприятия молодые профессионалы получат не только новые знания и сертификаты, но и возможность для реализации своих идей. Кроме того, установленные деловые связи помогут в дальнейшем развитии совместных проектов с российскими партнерами. Беслан Аршба подчеркнул, что участие в таких форумах открывает для республики новые перспективы. По словам Аршба, важным итогом становится и укрепление культурно-гуманитарных связей с Россией, что создает основу для долгосрочного сотрудничества в сфере туризма, искусства и инвестиционных проектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/registratsiya-v-art-shkolu-turizma-marshruty-abkhazii-prodlena--1054900313.html

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