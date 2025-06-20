https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/forum-marshruty-abkhazii-proydet-v-krymu-s-22-po-28-iyunya-1055408351.html
Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня
Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет с 22 по 28 июня в Крыму. От Абхазии в нем примут участие 70 молодых профессионалов, которые... 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T09:10+0300
2025-06-20T09:10+0300
2025-06-20T09:10+0300
в абхазии
туризм
крым
культура
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/03/1032146549_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7392f3b5aa7a10e2805ab2431e2d98ed.jpg
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет с 22 по 28 июня в Крыму. От Абхазии в нем примут участие 70 молодых профессионалов, которые задействованы в туристической сфере. По словам главы молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Беслана Аршба, в составе делегации представлены также абхазские эксперты в области туризма, которые поделятся своими навыками и опытом с участниками. В рамках форума запланирована насыщенная образовательная и практическая программа – мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также нетворкинг. По итогам мероприятия молодые профессионалы получат не только новые знания и сертификаты, но и возможность для реализации своих идей. Кроме того, установленные деловые связи помогут в дальнейшем развитии совместных проектов с российскими партнерами. Беслан Аршба подчеркнул, что участие в таких форумах открывает для республики новые перспективы. По словам Аршба, важным итогом становится и укрепление культурно-гуманитарных связей с Россией, что создает основу для долгосрочного сотрудничества в сфере туризма, искусства и инвестиционных проектов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/registratsiya-v-art-shkolu-turizma-marshruty-abkhazii-prodlena--1054900313.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/03/1032146549_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_c7a7820cdd8dc3d1e25a6ba5f9caf74a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, крым, культура, абхазия
туризм, крым, культура, абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет с 22 по 28 июня в Крыму. От Абхазии в нем примут участие 70 молодых профессионалов, которые задействованы в туристической сфере.
По словам главы молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Беслана Аршба, в составе делегации представлены также абхазские эксперты в области туризма, которые поделятся своими навыками и опытом с участниками.
В рамках форума запланирована насыщенная образовательная и практическая программа – мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также нетворкинг.
"Особое внимание уделяется продвижению Абхазии – участники представят ее богатое культурное наследие, традиции и туристический потенциал", – подчеркнул Аршба.
По итогам мероприятия молодые профессионалы получат не только новые знания и сертификаты, но и возможность для реализации своих идей.
Кроме того, установленные деловые связи помогут в дальнейшем развитии совместных проектов с российскими партнерами.
Беслан Аршба подчеркнул, что участие в таких форумах открывает для республики новые перспективы.
"Во-первых, это мощный инструмент продвижения туризма – через искусство, медиа и личные контакты участники формируют позитивный образ Абхазии. Во-вторых, обмен опытом способствует внедрению современных практик. В-третьих, поддержка талантливой молодежи стимулирует развитие креативной экономики".
По словам Аршба, важным итогом становится и укрепление культурно-гуманитарных связей с Россией, что создает основу для долгосрочного сотрудничества в сфере туризма, искусства и инвестиционных проектов.