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Пленарное заседание ПМЭФ-2025 с участием Путина: прямая трансляция
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа араион аҿы ақыҭанхамҩа зырҿио рҟынтә арзаҳалқәа рыдыркылоит
13:05
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Иактуалтәу ахҳәаа
"Амшынеиқәафымцамч" Аҟәатәи аҟәшаҟны аицәажәара алҵшәақәа
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Гәылрыԥшь аԥсаатә ааӡаразы апроект аус шауа атәы
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Главный четверг
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Петербургтәи аекономикатә форум иалахәуп Жәлар реизара аделегациа
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Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум иалахәуп Жәлар реизара аделегациа
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3 мин
Интервью
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
21:34
6 мин
Такие обстоятельства
Демпинг в Абхазии: мнения экономистов ЦСЭИ
21:40
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Аҳҭнықалақь аҟны аӡымҩангагақәа рыԥсахра цоит
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Петербургтәи аекономикатә форум иалахәуп Жәлар реизара аделегациа
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Гражданка Абхазии, проходившая лечение в Израиле, вернется на родину
Гражданка Абхазии, проходившая лечение в Израиле, вернется на родину
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Гражданка Абхазии Фридонна Авидзба, проходившая лечение в Израиле, вместе с матерью вывезена в Иорданию, сообщает МИД Абхазии. 20.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Гражданка Абхазии Фридонна Авидзба, проходившая лечение в Израиле, вместе с матерью вывезена в Иорданию, сообщает МИД Абхазии.В ближайшее время они будут отправлены в Стамбул и уже оттуда вернутся на родину.Фридонна Авидзба проходит лечение в одной из клиник в Израиле. Врачи диагностировали у нее острый лимфобластный лейкоз. Курсы химиотерапии и пересадка костного мозга обошлись в 25,8 миллиона рублей. Необходимую сумму собрали за две недели.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/fond-ashana-zakryl-sbor-v-258-mln-rub-na-lechenie-fridonny-avidzba-1051953758.html
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абхазия, новости, израиль

Гражданка Абхазии, проходившая лечение в Израиле, вернется на родину

16:20 20.06.2025 (обновлено: 17:13 20.06.2025)
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Гражданка Абхазии Фридонна Авидзба, проходившая лечение в Израиле, вместе с матерью вывезена в Иорданию, сообщает МИД Абхазии.
В ближайшее время они будут отправлены в Стамбул и уже оттуда вернутся на родину.
Фридонна Авидзба проходит лечение в одной из клиник в Израиле. Врачи диагностировали у нее острый лимфобластный лейкоз. Курсы химиотерапии и пересадка костного мозга обошлись в 25,8 миллиона рублей. Необходимую сумму собрали за две недели.
Фридонна Авидзба - Sputnik Абхазия, 1920, 10.08.2024
В Абхазии
Фонд "Ашана" закрыл сбор в 25,8 млн руб на лечение Фридонны Авидзба
10 августа 2024, 18:49
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