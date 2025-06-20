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Гражданка Абхазии, проходившая лечение в Израиле, вернется на родину

Гражданка Абхазии, проходившая лечение в Израиле, вернется на родину

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Гражданка Абхазии Фридонна Авидзба, проходившая лечение в Израиле, вместе с матерью вывезена в Иорданию, сообщает МИД Абхазии. 20.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Гражданка Абхазии Фридонна Авидзба, проходившая лечение в Израиле, вместе с матерью вывезена в Иорданию, сообщает МИД Абхазии.В ближайшее время они будут отправлены в Стамбул и уже оттуда вернутся на родину.Фридонна Авидзба проходит лечение в одной из клиник в Израиле. Врачи диагностировали у нее острый лимфобластный лейкоз. Курсы химиотерапии и пересадка костного мозга обошлись в 25,8 миллиона рублей. Необходимую сумму собрали за две недели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/fond-ashana-zakryl-sbor-v-258-mln-rub-na-lechenie-fridonny-avidzba-1051953758.html

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