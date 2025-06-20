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Лолуа: Абхазия повысит качество своей безопасности из-за близости к вооруженным конфликтам
Лолуа: Абхазия повысит качество своей безопасности из-за близости к вооруженным конфликтам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Абхазия повысит качество безопасности страны из-за близости к вооруженным конфликтам. В республике внимательно следят за глобальными... 20.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Абхазия повысит качество безопасности страны из-за близости к вооруженным конфликтам. В республике внимательно следят за глобальными процессами, которые, в частности, влияют на региональную безопасность, заявил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа. По его словам, президент Абхазии Бадра Гунба неоднократно заявлял, что власти республики уделяют повышенное внимание вопросам обеспечения безопасности, включая сотрудничество с Россией, которая играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности. Одно из основных направлений сотрудничества в сфере безопасности — совместная охрана государственной границы с Грузией. Секретарь Совбеза отметил, что Абхазия выступает за мирные отношения со всеми странами, в частности, и с Грузией. При этом он подчеркнул, что независимый статус республики не подлежит обсуждению. Новый состав Совбеза Абхазии был утвержден 19 июня президентом Бадрой Гунба. Указ подписан в целях подготовки решений президента по вопросам обеспечения безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства.
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Лолуа: Абхазия повысит качество своей безопасности из-за близости к вооруженным конфликтам
20:55 20.06.2025 (обновлено: 22:29 20.06.2025)
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Абхазия повысит качество безопасности страны из-за близости к вооруженным конфликтам. В республике внимательно следят за глобальными процессами, которые, в частности, влияют на региональную безопасность, заявил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа.
"К сожалению, ситуация в мире продолжает ухудшаться. Военные расходы стран региона ежегодно увеличиваются. В условиях усиливающихся угроз и близости вооруженных конфликтов к Абхазии мы намерены повышать качество безопасности нашей страны", — подчеркнул Лолуа.
По его словам, президент Абхазии Бадра Гунба неоднократно заявлял, что власти республики уделяют повышенное внимание вопросам обеспечения безопасности, включая сотрудничество с Россией, которая играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности. Одно из основных направлений сотрудничества в сфере безопасности — совместная охрана государственной границы с Грузией.
Секретарь Совбеза отметил, что Абхазия выступает за мирные отношения со всеми странами, в частности, и с Грузией. При этом он подчеркнул, что независимый статус республики не подлежит обсуждению.
Новый состав Совбеза Абхазии был утвержден 19 июня президентом Бадрой Гунба. Указ подписан в целях подготовки решений президента по вопросам обеспечения безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства.