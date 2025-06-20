Минтуризма Абхазии подписало соглашение с НСПТ и ассоциацией "Турпомощь"
17:01 20.06.2025 (обновлено: 17:11 20.06.2025)
© SputnikМинистерство туризма Абхазии подписало соглашение с Национальным союзом профессионалов туриндустрии и ассоциацией "Турпомощь"
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Министерство туризма Абхазии подписало соглашение с Национальным союзом профессионалов туриндустрии и ассоциацией "Турпомощь" России.
"Вы знаете, что мы, как Министерство туризма, ищем контакты, взаимодействуем на разных уровнях. Например, с ассоциацией "Турпомощь" мы давно уже сотрудничаем, но, наверное, пришло время обновить соглашения, какие-то новые тренды происходят, и мы обмениваемся информацией", — отметил глава ведомства Астамур Логуа.
Он также подчеркнул, что российские коллеги помогают с предоставлением обновленной информации в сфере туризма, и для ведомства такое сотрудничество будет полезно.
Круглый стол "Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества" прошел сегодня в этнопарке "Апсны". В нем приняли участие вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян, министр туризма Астамур Логуа, депутаты Парламента, отельеры, руководители крупных абхазских и российских туристических компаний.