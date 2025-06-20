https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/ministerstvo-turizma-abkhazii-1055453122.html

Минтуризма Абхазии подписало соглашение с НСПТ и ассоциацией "Турпомощь"

Минтуризма Абхазии подписало соглашение с НСПТ и ассоциацией "Турпомощь"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Министерство туризма Абхазии подписало соглашение с Национальным союзом профессионалов туриндустрии и ассоциацией "Турпомощь" России. 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T17:01+0300

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Министерство туризма Абхазии подписало соглашение с Национальным союзом профессионалов туриндустрии и ассоциацией "Турпомощь" России.Он также подчеркнул, что российские коллеги помогают с предоставлением обновленной информации в сфере туризма, и для ведомства такое сотрудничество будет полезно.Круглый стол "Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества" прошел сегодня в этнопарке "Апсны". В нем приняли участие вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян, министр туризма Астамур Логуа, депутаты Парламента, отельеры, руководители крупных абхазских и российских туристических компаний.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/ministr-turizma-abkhazii-vstretilsya-s-turoperatorami-rossii-1055435966.html

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