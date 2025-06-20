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Министр туризма Абхазии встретился с туроператорами России
Министр туризма Абхазии встретился с туроператорами России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа встретился с ведущими туроператорами России, работающими на абхазском направлении, сообщает... 20.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа встретился с ведущими туроператорами России, работающими на абхазском направлении, сообщает пресс-служба Министерства туризма.Участники встречи обсудили текущее состояние отрасли, вопросы продвижения туризма, запуск Сухумского аэропорта и вызовы предстоящего сезона.Главное со встречи:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/forum-marshruty-abkhazii-proydet-v-krymu-s-22-po-28-iyunya-1055408351.html
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Министр туризма Абхазии встретился с туроператорами России
10:42 20.06.2025 (обновлено: 11:02 20.06.2025) СУХУМ, 20 июн – Sputnik.
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа встретился с ведущими туроператорами России, работающими на абхазском направлении, сообщает
пресс-служба Министерства туризма.
Участники встречи обсудили текущее состояние отрасли, вопросы продвижения туризма, запуск Сухумского аэропорта и вызовы предстоящего сезона.
С открытием Сухумского аэропорта необходимо продвигать восточную Абхазию. Это задача общая — и государства, и туроператоров.
Необходимо предоставлять туристам достоверную информацию об Абхазии, с подключением к популяризации, в том числе и крупных блогеров, и инфлюенсеров.
Для минимизирования случаев занижения цен на путевки и во избежание простаивания номерного фонда рекомендовать отельерам заранее, в конце сезона, заключать контракты на следующий год по разумным ценам, с экономическим планированием.
Необходимо развивать сельский туризм, так как это возможность вернуть людей в села, создать экономику на местах.