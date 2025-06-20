Министр туризма Абхазии встретился с туроператорами России

С открытием Сухумского аэропорта необходимо продвигать восточную Абхазию. Это задача общая — и государства, и туроператоров. С открытием Сухумского аэропорта необходимо продвигать восточную Абхазию. Это задача общая — и государства, и туроператоров.

Необходимо предоставлять туристам достоверную информацию об Абхазии, с подключением к популяризации, в том числе и крупных блогеров, и инфлюенсеров. Необходимо предоставлять туристам достоверную информацию об Абхазии, с подключением к популяризации, в том числе и крупных блогеров, и инфлюенсеров.

Для минимизирования случаев занижения цен на путевки и во избежание простаивания номерного фонда рекомендовать отельерам заранее, в конце сезона, заключать контракты на следующий год по разумным ценам, с экономическим планированием. Для минимизирования случаев занижения цен на путевки и во избежание простаивания номерного фонда рекомендовать отельерам заранее, в конце сезона, заключать контракты на следующий год по разумным ценам, с экономическим планированием.