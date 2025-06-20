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МВД Абхазии разыскивает заключенного, сбежавшего из-под конвоя
МВД Абхазии разыскивает заключенного, сбежавшего из-под конвоя
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. МВД Абхазии разыскивает заключенного Сергея Ким, сбежавшего 19 июня из-под стражи при конвоировании из ИВС УВД по Гагрскому району в... 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T13:45+0300
2025-06-20T13:45+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. МВД Абхазии разыскивает заключенного Сергея Ким, сбежавшего 19 июня из-под стражи при конвоировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД поселка Дранда, сообщает пресс-служба ведомства.Ким обвиняется в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере.По данным МВД, побег из-под стражи также совершили двое заключенных Дмитрий Барциц и Александр Акопян, которые в тот же день были задержаны в результате проводимых розыскных мероприятий.Последние обвиняются в покушении на хищение чужого имущества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/podozrevaemyy-v-obstrele-doma-adgura-kharaziya-zaklyuchen-pod-strazhu-1055374942.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, происшествия
МВД Абхазии разыскивает заключенного, сбежавшего из-под конвоя
13:45 20.06.2025 (обновлено: 13:56 20.06.2025) СУХУМ, 20 июн – Sputnik.
МВД Абхазии разыскивает заключенного Сергея Ким, сбежавшего 19 июня из-под стражи при конвоировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД поселка Дранда, сообщает
пресс-служба ведомства.
Ким обвиняется в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
По данным МВД, побег из-под стражи также совершили двое заключенных Дмитрий Барциц и Александр Акопян, которые в тот же день были задержаны в результате проводимых розыскных мероприятий.
Последние обвиняются в покушении на хищение чужого имущества.