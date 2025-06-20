Районы Абхазии и Ленобласти России установили дружественные отношения
16:11 20.06.2025 (обновлено: 17:14 20.06.2025)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииВстреча Президента Абхазии с губернатором Ленинградской области и подписание соглашения о дружбе
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Ткуарчалский район Абхазии и Приозерский район Ленинградской области России подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Подписание прошло на площадке Петербургского международного экономического форума. В мероприятии принял участие президент Абхазии Бадра Гунба, который отметил важность развития отношений между регионами Российской Федерации и Абхазии.
"Сегодняшнее подписание соглашения в рамках районов, безусловно, придаст особый импульс развитию отношений между Абхазией и Ленинградской областью. Потенциал республики огромный, в том числе и в туристической сфере, в разных областях экономики. Надеюсь, что развитие взаимоотношений придаст особый импульс качеству, уровню жизни населения на наших территориях, и, конечно же, мы будем нацелены на продолжение этой работы", — подчеркнул он.