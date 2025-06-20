Районы Абхазии и Ленобласти России установили дружественные отношения

"Сегодняшнее подписание соглашения в рамках районов, безусловно, придаст особый импульс развитию отношений между Абхазией и Ленинградской областью. Потенциал республики огромный, в том числе и в туристической сфере, в разных областях экономики. Надеюсь, что развитие взаимоотношений придаст особый импульс качеству, уровню жизни населения на наших территориях, и, конечно же, мы будем нацелены на продолжение этой работы", — подчеркнул он.