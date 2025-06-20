https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/vs-rf-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-za-nedelyu-1055444436.html
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Российские войска за неделю освободили один населенный пункт в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области. Об этом... 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T14:12+0300
2025-06-20T14:12+0300
2025-06-20T14:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055439540_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_17810ad7e1b3a3283887d4f275097a0b.jpg
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Российские войска за неделю освободили один населенный пункт в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области.Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка ДНР.Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ.По данным ведомства, потери украинской армии составили почти девять тысяч бойцов в зоне ответственности группировок ВС РФ "Юг", "Север", "Центр", "Восток", "Запад".За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции.По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 585 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 982 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 413 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 058 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/dobrovolets-iz-abkhazii-rasskazal-ob-uchastii-v-svo-1055408610.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055439540_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_4092e24a1dd9d4758827865549e38197.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
СУХУМ, 20 июн - Sputnik.
Российские войска за неделю освободили один населенный пункт в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области. Об этом сообщили
в Минобороны России.
Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка ДНР.
“В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ.
По данным ведомства, потери украинской армии составили почти девять тысяч бойцов в зоне ответственности группировок ВС РФ "Юг", "Север", "Центр", "Восток", "Запад".
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 585 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 982 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 413 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 058 единиц специальной военной автомобильной техники.