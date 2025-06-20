ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа араион аҿы ақыҭанхамҩа зырҿио рҟынтә арзаҳалқәа рыдыркылоит
13:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Амшынеиқәафымцамч" Аҟәатәи аҟәшаҟны аицәажәара алҵшәақәа
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гәылрыԥшь аԥсаатә ааӡаразы апроект аус шауа атәы
13:34
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ахәыҷтәы шьапылымпыл Аԥсны аҭагылазаашьа
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Глава Очамчырского района: бюджет, налоги, развитие
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Демпинг в Абхазии: мнения экономистов ЦСЭИ
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум иалахәуп Жәлар реизара аделегациа
18:04
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ахәыҷтәы шьапылымпыл Аԥсны аҭагылазаашьа
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
18:34
6 мин
Такие обстоятельства
Демпинг в Абхазии: мнения экономистов ЦСЭИ
18:40
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум иалахәуп Жәлар реизара аделегациа
21:04
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ахәыҷтәы шьапылымпыл Аԥсны аҭагылазаашьа
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
21:34
6 мин
Такие обстоятельства
Демпинг в Абхазии: мнения экономистов ЦСЭИ
21:40
20 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҟны аӡымҩангагақәа рыԥсахра цоит
13:04
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум иалахәуп Жәлар реизара аделегациа
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атуризм азы арт- школ "Аԥсны амаршрутқәа" мҩаԥысуеит Ҟрым
13:33
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Лабра ахшзауад аргылара ахьынӡанагоу атәы
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Подводная археология: Лебединский об исследованиях в Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
Абхазия на ПМЭФ: почетный консул республики в Петербурге Владимир Бигвава
14:47
7 мин
Актуальный комментарий
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
14:54
6 мин
Дополнительное время
Фиджитал-футбол в Абхазии: Смольянинов о первом турнире
15:00
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/vs-rf-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-za-nedelyu-1055444436.html
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Российские войска за неделю освободили один населенный пункт в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области. Об этом... 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T14:12+0300
2025-06-20T14:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055439540_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_17810ad7e1b3a3283887d4f275097a0b.jpg
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Российские войска за неделю освободили один населенный пункт в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области.Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка ДНР.Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ.По данным ведомства, потери украинской армии составили почти девять тысяч бойцов в зоне ответственности группировок ВС РФ "Юг", "Север", "Центр", "Восток", "Запад".За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции.По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 585 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 982 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 413 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 058 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/dobrovolets-iz-abkhazii-rasskazal-ob-uchastii-v-svo-1055408610.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055439540_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_4092e24a1dd9d4758827865549e38197.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю

14:12 20.06.2025 (обновлено: 14:23 20.06.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПосты воздушного наблюдения группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Посты воздушного наблюдения группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Российские войска за неделю освободили один населенный пункт в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка ДНР.
“В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ.
По данным ведомства, потери украинской армии составили почти девять тысяч бойцов в зоне ответственности группировок ВС РФ "Юг", "Север", "Центр", "Восток", "Запад".
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 585 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 982 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 413 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 058 единиц специальной военной автомобильной техники.
Доброволец из Абхазии рассказал об участии в СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Доброволец из Абхазии рассказал об участии в СВО
Вчера, 12:10
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0