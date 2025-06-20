https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/vs-rf-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-za-nedelyu-1055444436.html

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Российские войска за неделю освободили один населенный пункт в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области. Об этом... 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T14:12+0300

2025-06-20T14:12+0300

2025-06-20T14:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055439540_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_17810ad7e1b3a3283887d4f275097a0b.jpg

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Российские войска за неделю освободили один населенный пункт в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области.Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка ДНР.Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ.По данным ведомства, потери украинской армии составили почти девять тысяч бойцов в зоне ответственности группировок ВС РФ "Юг", "Север", "Центр", "Восток", "Запад".За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции.По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 585 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 982 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 413 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 058 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/dobrovolets-iz-abkhazii-rasskazal-ob-uchastii-v-svo-1055408610.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, министерство обороны рф