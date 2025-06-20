https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/vvp-rossii-putin-1055450506.html

ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно – Путин

ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно – Путин

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. ВВП России прибавлял более 4% ежегодно, этот темп выше среднемировых, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании... 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T16:28+0300

2025-06-20T16:28+0300

2025-06-20T17:12+0300

россия

владимир путин

петербургский международный экономический форум

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. ВВП России прибавлял более 4% ежегодно, этот темп выше среднемировых, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Прирост ненефтегазового ВВП — 7,2% (2023 год) и 4,9% (2024), отметил президент России.Россия занимает четвертое место по объему экономики в мире и первое в Европе, добавил он.ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/panelnaya-sessiya-pmef-2025-s-uchastiem-putina-pryamaya-translyatsiya-1055419035.html

россия

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россия, владимир путин, петербургский международный экономический форум