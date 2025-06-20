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Пленарное заседание ПМЭФ-2025 с участием Путина: прямая трансляция
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ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно – Путин
ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно – Путин
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. ВВП России прибавлял более 4% ежегодно, этот темп выше среднемировых, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании... 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T16:28+0300
2025-06-20T17:12+0300
россия
владимир путин
петербургский международный экономический форум
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. ВВП России прибавлял более 4% ежегодно, этот темп выше среднемировых, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Прирост ненефтегазового ВВП — 7,2% (2023 год) и 4,9% (2024), отметил президент России.Россия занимает четвертое место по объему экономики в мире и первое в Европе, добавил он.ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/panelnaya-sessiya-pmef-2025-s-uchastiem-putina-pryamaya-translyatsiya-1055419035.html
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россия, владимир путин, петербургский международный экономический форум
россия, владимир путин, петербургский международный экономический форум

ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно – Путин

16:28 20.06.2025 (обновлено: 17:12 20.06.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2025. Пленарное заседание
ПМЭФ-2025. Пленарное заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. ВВП России прибавлял более 4% ежегодно, этот темп выше среднемировых, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более четырех процентов ежегодно, то есть это рост темпами выше среднемировых", – сказал Путин.

Прирост ненефтегазового ВВП — 7,2% (2023 год) и 4,9% (2024), отметил президент России.
Россия занимает четвертое место по объему экономики в мире и первое в Европе, добавил он.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".
Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
Пленарное заседание ПМЭФ-2025 с участием Путина: прямая трансляция
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