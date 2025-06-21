https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/minoborony-rf-k-multimediynyy-proekt-1055463767.html

Минобороны РФ запустило проект о первых днях ВОВ

Минобороны РФ запустило проект о первых днях ВОВ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Специальный мультимедийный проект "В вечном огне памяти нашей", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО... 21.06.2025, Sputnik Абхазия

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россия

вов

министерство обороны рф

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Специальный мультимедийный проект "В вечном огне памяти нашей", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ запустило Министерство обороны России ко дню начала Великой Отечественной войны.На сайте военного ведомства опубликованы:Раздел посвящен тем первым дням войны, которые определили ход всей великой битвы за свободу и независимость нашей Родины и всего мира в целом, отмечается в публикации оборонного ведомства России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/fsb-raskryla-novye-dokumenty-o-zverstvakh-gitlerovtsev-nad-sovetskimi-plennymi-1055432881.html

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россия, вов, министерство обороны рф