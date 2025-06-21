Минобороны РФ запустило проект о первых днях ВОВ

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҟны аӡымҩангагақәа рыԥсахра цоит
13:04
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум иалахәуп Жәлар реизара аделегациа
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атуризм азы арт- школ "Аԥсны амаршрутқәа" мҩаԥысуеит Ҟрым
13:33
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Лабра ахшзауад аргылара ахьынӡанагоу атәы
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Подводная археология: Лебединский об исследованиях в Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Абхазия на ПМЭФ: почетный консул республики в Петербурге Владимир Бигвава
14:33
7 мин
Радио
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
14:41
6 мин
Радио
Фиджитал-футбол в Абхазии: Смольянинов о первом турнире
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гәылрыԥшь аԥсаатә ааӡаразы апроект аус шауа атәы
18:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум: Жәлар реизара адепутат иҿцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Подводная археология: Лебединский об исследованиях в Абхазии
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гәылрыԥшь аԥсаатә ааӡаразы апроект аус шауа атәы
21:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум: Жәлар реизара адепутат иҿцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Подводная археология: Лебединский об исследованиях в Абхазии
21:34
25 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Итальянская мафия против коммунистического режима
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Сицилийская мафия, резня в Портелла-делла-Джинестре
14:33
24 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/minoborony-rf-k-multimediynyy-proekt-1055463767.html
Минобороны РФ запустило проект о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект о первых днях ВОВ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Специальный мультимедийный проект "В вечном огне памяти нашей", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T10:12+0300
2025-06-21T10:13+0300
россия
вов
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/15/1054188747_0:297:2585:1751_1920x0_80_0_0_ef161d43b6c429822e1a2e0218bc5141.jpg
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Специальный мультимедийный проект "В вечном огне памяти нашей", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ запустило Министерство обороны России ко дню начала Великой Отечественной войны.На сайте военного ведомства опубликованы:Раздел посвящен тем первым дням войны, которые определили ход всей великой битвы за свободу и независимость нашей Родины и всего мира в целом, отмечается в публикации оборонного ведомства России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/fsb-raskryla-novye-dokumenty-o-zverstvakh-gitlerovtsev-nad-sovetskimi-plennymi-1055432881.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/15/1054188747_0:55:2585:1993_1920x0_80_0_0_52d45c902f6d83cfc10f021c695506be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, вов, министерство обороны рф
россия, вов, министерство обороны рф

Минобороны РФ запустило проект о первых днях ВОВ

10:12 21.06.2025 (обновлено: 10:13 21.06.2025)
© Sputnik / Макс АльпертВеликая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат". Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку.
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Комбат. Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2025
© Sputnik / Макс Альперт
Подписаться
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Специальный мультимедийный проект "В вечном огне памяти нашей", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ запустило Министерство обороны России ко дню начала Великой Отечественной войны.
На сайте военного ведомства опубликованы:
директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования,
телеграммы, разведсводки,
боевые донесения фронтов,
личные дела участников кровопролитных боев первых дней войны,
другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
Раздел посвящен тем первым дням войны, которые определили ход всей великой битвы за свободу и независимость нашей Родины и всего мира в целом, отмечается в публикации оборонного ведомства России.
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве. 2017 год - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
ФСБ раскрыла новые документы о зверствах гитлеровцев над советскими пленными
Вчера, 08:40
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0