https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/minoborony-rf-k-multimediynyy-proekt-1055463767.html
Минобороны РФ запустило проект о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект о первых днях ВОВ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Специальный мультимедийный проект "В вечном огне памяти нашей", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
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россия
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Специальный мультимедийный проект "В вечном огне памяти нашей", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ запустило Министерство обороны России ко дню начала Великой Отечественной войны.На сайте военного ведомства опубликованы:Раздел посвящен тем первым дням войны, которые определили ход всей великой битвы за свободу и независимость нашей Родины и всего мира в целом, отмечается в публикации оборонного ведомства России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/fsb-raskryla-novye-dokumenty-o-zverstvakh-gitlerovtsev-nad-sovetskimi-plennymi-1055432881.html
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россия, вов, министерство обороны рф
россия, вов, министерство обороны рф
Минобороны РФ запустило проект о первых днях ВОВ
10:12 21.06.2025 (обновлено: 10:13 21.06.2025) СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
Специальный мультимедийный проект "В вечном огне памяти нашей", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ запустило
Министерство обороны России ко дню начала Великой Отечественной войны.
На сайте военного ведомства опубликованы:
директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования,
телеграммы, разведсводки,
боевые донесения фронтов,
личные дела участников кровопролитных боев первых дней войны,
другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
Раздел посвящен тем первым дням войны, которые определили ход всей великой битвы за свободу и независимость нашей Родины и всего мира в целом, отмечается в публикации оборонного ведомства России.