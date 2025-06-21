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На ПМЭФ-2025 подписали соглашения на 6,3 трлн рублей
На ПМЭФ-2025 подписали соглашения на 6,3 трлн рублей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили 1 060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Об этом сообщил... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T15:05+0300
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россия
петербургский международный экономический форум
экономика
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили 1 060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2025 Антон Кобяков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире". Вчера на пленарном заседании форума по традиции выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что ВВП России прибавлял более 4% ежегодно, этот темп выше среднемировых.
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россия, петербургский международный экономический форум, экономика
россия, петербургский международный экономический форум, экономика
На ПМЭФ-2025 подписали соглашения на 6,3 трлн рублей
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили 1 060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2025 Антон Кобяков.
"По итогам форума на данный момент было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 триллиона рублей... Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".
Вчера на пленарном заседании форума по традиции выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил,
что ВВП России прибавлял более 4% ежегодно, этот темп выше среднемировых.