https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/na-pmef-2025-1055472473.html

На ПМЭФ-2025 подписали соглашения на 6,3 трлн рублей

На ПМЭФ-2025 подписали соглашения на 6,3 трлн рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили 1 060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Об этом сообщил... 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T15:05+0300

2025-06-21T15:05+0300

2025-06-21T15:05+0300

россия

петербургский международный экономический форум

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/11/1055370485_0:30:2950:1689_1920x0_80_0_0_0fea3df9de36c9465f63d0b8c900022a.jpg

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили 1 060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2025 Антон Кобяков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире". Вчера на пленарном заседании форума по традиции выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что ВВП России прибавлял более 4% ежегодно, этот темп выше среднемировых.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/1055446211.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, петербургский международный экономический форум, экономика