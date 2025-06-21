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Память российских миротворцев почтили в Абхазии
Память российских миротворцев почтили в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику российским миротворцам состоялась в Сухуме. Об этом сообщили в посольстве России в Абхазии. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T14:38+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику российским миротворцам состоялась в Сухуме. Об этом сообщили в посольстве России в Абхазии.Памятное мероприятие было посвящено 31-й годовщине ввода в Абхазию Коллективных сил СНГ по поддержанию мира.В церемонии приняли участие временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, министр обороны Абхазии Владимир Ануа, военные, ветераны КСПМ, отмечается в публикации Посольства России в Абхазии.Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. За это время погибло 117 российских военнослужащих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/pervogo-komanduyuschego-mirotvorcheskoy-operatsiey-v-abkhazii-nagradili-akhdz-apsha-ii-stepeni--1051428757.html
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абхазия, новости, миротворцы, россия
абхазия, новости, миротворцы, россия
Память российских миротворцев почтили в Абхазии
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику российским миротворцам состоялась в Сухуме. Об этом сообщили в посольстве России в Абхазии.
Памятное мероприятие было посвящено 31-й годовщине ввода в Абхазию Коллективных сил СНГ по поддержанию мира.
В церемонии приняли участие временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, министр обороны Абхазии Владимир Ануа, военные, ветераны КСПМ, отмечается в публикации Посольства России в Абхазии.
Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. За это время погибло 117 российских военнослужащих.