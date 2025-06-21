https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/pamyat-rossiyskikh-mirotvortsev-1055469461.html

Память российских миротворцев почтили в Абхазии

Память российских миротворцев почтили в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику российским миротворцам состоялась в Сухуме. Об этом сообщили в посольстве России в Абхазии. 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T14:38+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику российским миротворцам состоялась в Сухуме. Об этом сообщили в посольстве России в Абхазии.Памятное мероприятие было посвящено 31-й годовщине ввода в Абхазию Коллективных сил СНГ по поддержанию мира.В церемонии приняли участие временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, министр обороны Абхазии Владимир Ануа, военные, ветераны КСПМ, отмечается в публикации Посольства России в Абхазии.Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. За это время погибло 117 российских военнослужащих.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/pervogo-komanduyuschego-mirotvorcheskoy-operatsiey-v-abkhazii-nagradili-akhdz-apsha-ii-stepeni--1051428757.html

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