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ВС России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T13:03+0300
2025-06-21T13:03+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.Также сообщается о поражении живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.По данным Минобороны РФ, за сутки ведения боев с "Востоком" Вооруженные силы Украины потеряли свыше 200 бойцов, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/vs-rf-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-za-nedelyu-1055444436.html
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россия, украина, днр
россия, украина, днр

ВС России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

13:03 21.06.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка снайперов группировки войск "Центр" в зоне СВО
Подготовка снайперов группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2025
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается о поражении живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.
По данным Минобороны РФ, за сутки ведения боев с "Востоком" Вооруженные силы Украины потеряли свыше 200 бойцов, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Посты воздушного наблюдения группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
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