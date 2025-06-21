https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-zaporozhe-v-dnr-1055466299.html
ВС России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T13:03+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.Также сообщается о поражении живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.По данным Минобороны РФ, за сутки ведения боев с "Востоком" Вооруженные силы Украины потеряли свыше 200 бойцов, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/vs-rf-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-za-nedelyu-1055444436.html
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ВС России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили
в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается о поражении живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.
По данным Минобороны РФ, за сутки ведения боев с "Востоком" Вооруженные силы Украины потеряли свыше 200 бойцов, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.