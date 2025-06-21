https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-zaporozhe-v-dnr-1055466299.html

ВС России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны... 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T13:03+0300

2025-06-21T13:03+0300

2025-06-21T13:03+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

днр

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055439929_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_e64eab9c6a56f10e3f7b33594ffaec0c.jpg

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.Также сообщается о поражении живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.По данным Минобороны РФ, за сутки ведения боев с "Востоком" Вооруженные силы Украины потеряли свыше 200 бойцов, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/vs-rf-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-za-nedelyu-1055444436.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, днр