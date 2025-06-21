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Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный
Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный Сергей Ким, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Он помещен в ИВС... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный Сергей Ким, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Он помещен в ИВС Министерства внутренних дел. Ким обвиняется в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ранее МВД Абхазии сообщило о розыске заключенного Сергея Ким, сбежавшего 19 июня из-под стражи при конвоировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД поселка Дранда. В тот же день побег из-под конвоя совершили двое заключенных Дмитрий Барциц и Александр Акопян, которые оперативно были задержаны.
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Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный
23:00 21.06.2025 (обновлено: 23:30 21.06.2025) СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный Сергей Ким, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии. Он помещен в ИВС Министерства внутренних дел.
Ким обвиняется в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
Ранее МВД Абхазии сообщило о розыске заключенного Сергея Ким, сбежавшего 19 июня из-под стражи при конвоировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД поселка Дранда.
В тот же день побег из-под конвоя совершили двое заключенных Дмитрий Барциц и Александр Акопян, которые оперативно были задержаны.