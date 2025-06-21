https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/zaderzhan-razyskivaemyy-ranee-za-pobeg-iz-pod-konvoya-zaklyuchennyy-1055475930.html

Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный

Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный Сергей Ким, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Он помещен в ИВС... 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T23:00+0300

2025-06-21T23:00+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Задержан разыскиваемый ранее за побег из-под конвоя заключенный Сергей Ким, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Он помещен в ИВС Министерства внутренних дел. Ким обвиняется в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ранее МВД Абхазии сообщило о розыске заключенного Сергея Ким, сбежавшего 19 июня из-под стражи при конвоировании из ИВС УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД поселка Дранда. В тот же день побег из-под конвоя совершили двое заключенных Дмитрий Барциц и Александр Акопян, которые оперативно были задержаны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/mvd-abkhazii-1055442309.html

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