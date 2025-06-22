https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-elektroenergii-1055477303.html

Абхазия потребила в этом году меньше электроэнергии из ИнгурГЭС

Абхазия потребила в этом году меньше электроэнергии из ИнгурГЭС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазия потребила на 300-320 млн кВт⋅ч меньше электроэнергии из ИнгурГЭС, чем за аналогичный период прошлого года, заявил гендиректор... 22.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-22T10:15+0300

2025-06-22T10:15+0300

2025-06-22T10:15+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазия потребила на 300-320 млн кВт⋅ч меньше электроэнергии из ИнгурГЭС, чем за аналогичный период прошлого года, заявил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.По договоренности с СухумГЭС, майнинг-центр, находившийся на Гуме, был отключен. В среднем по году гидроэлектростанция дает 100-110 млн кВт⋅ч. Это хорошее подспорье для энергосистемы страны, отметил он.За переток электроэнергии из России за конец прошлого и начало этого года республика выплатила 705 млн рублей. Из них 240 млн рублей это средства "Черноморэнерго", сказал Джинджолия.В этом году планируется накопление финансов для приобретения перетока раньше обычного — с сентября, чтобы сохранить уровень воды на плотине и к концу года сработать ее. По существующим прогнозам, к тому времени будет около 150 млн квт⋅ч дефицита электроэнергии, подчеркнул специалист.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/gunba-potreblenie-elektroenergii-po-itogam-2024-goda-sokratilos-na-150-mln-kvtch--1055392986.html

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