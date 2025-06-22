Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Итальянская мафия против коммунистического режима
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Сицилийская мафия, резня в Портелла-делла-Джинестре
14:33
24 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-elektroenergii-1055477303.html
Абхазия потребила в этом году меньше электроэнергии из ИнгурГЭС
Абхазия потребила в этом году меньше электроэнергии из ИнгурГЭС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазия потребила на 300-320 млн кВт⋅ч меньше электроэнергии из ИнгурГЭС, чем за аналогичный период прошлого года, заявил гендиректор... 22.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-22T10:15+0300
2025-06-22T10:15+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
электричество
общество
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277904_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_567d0295174e89c9745154ece339e64a.jpg
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазия потребила на 300-320 млн кВт⋅ч меньше электроэнергии из ИнгурГЭС, чем за аналогичный период прошлого года, заявил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.По договоренности с СухумГЭС, майнинг-центр, находившийся на Гуме, был отключен. В среднем по году гидроэлектростанция дает 100-110 млн кВт⋅ч. Это хорошее подспорье для энергосистемы страны, отметил он.За переток электроэнергии из России за конец прошлого и начало этого года республика выплатила 705 млн рублей. Из них 240 млн рублей это средства "Черноморэнерго", сказал Джинджолия.В этом году планируется накопление финансов для приобретения перетока раньше обычного — с сентября, чтобы сохранить уровень воды на плотине и к концу года сработать ее. По существующим прогнозам, к тому времени будет около 150 млн квт⋅ч дефицита электроэнергии, подчеркнул специалист.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/gunba-potreblenie-elektroenergii-po-itogam-2024-goda-sokratilos-na-150-mln-kvtch--1055392986.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277904_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a86b3f2dfdd2a67a49ed48358b71bfbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, электричество, общество
абхазия, новости, электричество, общество

Абхазия потребила в этом году меньше электроэнергии из ИнгурГЭС

10:15 22.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазия потребила на 300-320 млн кВт⋅ч меньше электроэнергии из ИнгурГЭС, чем за аналогичный период прошлого года, заявил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Это обусловлено и снижением общего потребления в Абхазии, и тем, что СухумГЭС полностью отдает свою выработку в наши сети. Это также обусловлено значительно большим перетоком со стороны Российской Федерации в первые зимние месяцы", — подчеркнул энергетик в интервью Абхазскому телевидению.
По договоренности с СухумГЭС, майнинг-центр, находившийся на Гуме, был отключен. В среднем по году гидроэлектростанция дает 100-110 млн кВт⋅ч. Это хорошее подспорье для энергосистемы страны, отметил он.
За переток электроэнергии из России за конец прошлого и начало этого года республика выплатила 705 млн рублей. Из них 240 млн рублей это средства "Черноморэнерго", сказал Джинджолия.
В этом году планируется накопление финансов для приобретения перетока раньше обычного — с сентября, чтобы сохранить уровень воды на плотине и к концу года сработать ее. По существующим прогнозам, к тому времени будет около 150 млн квт⋅ч дефицита электроэнергии, подчеркнул специалист.
Бзыпская подстанция - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2025
Энергетическая отрасль Абхазии
Гунба: потребление электроэнергии по итогам 2024 года сократилось на 150 млн кВт⋅ч
18 июня, 15:58
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0