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Абхазия потребила в этом году меньше электроэнергии из ИнгурГЭС
Абхазия потребила в этом году меньше электроэнергии из ИнгурГЭС
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазия потребила на 300-320 млн кВт⋅ч меньше электроэнергии из ИнгурГЭС, чем за аналогичный период прошлого года, заявил гендиректор... 22.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазия потребила на 300-320 млн кВт⋅ч меньше электроэнергии из ИнгурГЭС, чем за аналогичный период прошлого года, заявил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.По договоренности с СухумГЭС, майнинг-центр, находившийся на Гуме, был отключен. В среднем по году гидроэлектростанция дает 100-110 млн кВт⋅ч. Это хорошее подспорье для энергосистемы страны, отметил он.За переток электроэнергии из России за конец прошлого и начало этого года республика выплатила 705 млн рублей. Из них 240 млн рублей это средства "Черноморэнерго", сказал Джинджолия.В этом году планируется накопление финансов для приобретения перетока раньше обычного — с сентября, чтобы сохранить уровень воды на плотине и к концу года сработать ее. По существующим прогнозам, к тому времени будет около 150 млн квт⋅ч дефицита электроэнергии, подчеркнул специалист.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/gunba-potreblenie-elektroenergii-po-itogam-2024-goda-sokratilos-na-150-mln-kvtch--1055392986.html
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазия потребила на 300-320 млн кВт⋅ч меньше электроэнергии из ИнгурГЭС, чем за аналогичный период прошлого года, заявил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Это обусловлено и снижением общего потребления в Абхазии, и тем, что СухумГЭС полностью отдает свою выработку в наши сети. Это также обусловлено значительно большим перетоком со стороны Российской Федерации в первые зимние месяцы", — подчеркнул энергетик в интервью Абхазскому телевидению.
По договоренности с СухумГЭС, майнинг-центр, находившийся на Гуме, был отключен. В среднем по году гидроэлектростанция дает 100-110 млн кВт⋅ч. Это хорошее подспорье для энергосистемы страны, отметил он.
За переток электроэнергии из России за конец прошлого и начало этого года республика выплатила 705 млн рублей. Из них 240 млн рублей это средства "Черноморэнерго", сказал Джинджолия.
В этом году планируется накопление финансов для приобретения перетока раньше обычного — с сентября, чтобы сохранить уровень воды на плотине и к концу года сработать ее. По существующим прогнозам, к тому времени будет около 150 млн квт⋅ч дефицита электроэнергии, подчеркнул специалист.