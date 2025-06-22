https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-pribor-ucheta-elektroenergii-1055482360.html

В Абхазии установлено свыше 28,5 тысяч приборов учета электроэнергии

В Абхазии установлено свыше 28,5 тысяч приборов учета электроэнергии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. 28 555 приборов учета электроэнергии установлено в Абхазии, это 30% от всей абонентской базы, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур... 22.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-22T16:35+0300

2025-06-22T16:35+0300

2025-06-22T16:35+0300

энергетическая отрасль абхазии

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. 28 555 приборов учета электроэнергии установлено в Абхазии, это 30% от всей абонентской базы, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Правительство республики выделило 20 млн рублей на приобретение первой партии приборов учета в этом году. Со следующей недели начнется их установка, что позволит снизить потребление электричества в республике, сообщил в интервью Абхазскому телевидению Джинджолия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-elektroenergii-1055477303.html

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абхазия, новости, электричество, электроснабжение, счетчик