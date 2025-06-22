https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-pribor-ucheta-elektroenergii-1055482360.html
В Абхазии установлено свыше 28,5 тысяч приборов учета электроэнергии
В Абхазии установлено свыше 28,5 тысяч приборов учета электроэнергии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. 28 555 приборов учета электроэнергии установлено в Абхазии, это 30% от всей абонентской базы, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур... 22.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-22T16:35+0300
2025-06-22T16:35+0300
2025-06-22T16:35+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
электричество
электроснабжение
счетчик
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102351/78/1023517886_0:405:2203:1644_1920x0_80_0_0_20fc116de75eb23af66380876ef11747.jpg
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. 28 555 приборов учета электроэнергии установлено в Абхазии, это 30% от всей абонентской базы, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Правительство республики выделило 20 млн рублей на приобретение первой партии приборов учета в этом году. Со следующей недели начнется их установка, что позволит снизить потребление электричества в республике, сообщил в интервью Абхазскому телевидению Джинджолия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-elektroenergii-1055477303.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102351/78/1023517886_0:199:2203:1851_1920x0_80_0_0_9d4efda1049cbbf10a485ad83aafaf04.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, электричество, электроснабжение, счетчик
абхазия, новости, электричество, электроснабжение, счетчик
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. 28 555 приборов учета электроэнергии установлено в Абхазии, это 30% от всей абонентской базы, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
Правительство республики выделило 20 млн рублей на приобретение первой партии приборов учета в этом году. Со следующей недели начнется их установка, что позволит снизить потребление электричества в республике, сообщил в интервью Абхазскому телевидению Джинджолия.
"Применяется у нас по системе новых приборов учета ежедневные отключения порядка 100, 150, 200 абонентов. Мы их обесточиваем за долги, это происходит дистанционно, точечно", — подчеркнул энергетик.