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Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-pribor-ucheta-elektroenergii-1055482360.html
В Абхазии установлено свыше 28,5 тысяч приборов учета электроэнергии
В Абхазии установлено свыше 28,5 тысяч приборов учета электроэнергии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. 28 555 приборов учета электроэнергии установлено в Абхазии, это 30% от всей абонентской базы, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур... 22.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-22T16:35+0300
2025-06-22T16:35+0300
энергетическая отрасль абхазии
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электроснабжение
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. 28 555 приборов учета электроэнергии установлено в Абхазии, это 30% от всей абонентской базы, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Правительство республики выделило 20 млн рублей на приобретение первой партии приборов учета в этом году. Со следующей недели начнется их установка, что позволит снизить потребление электричества в республике, сообщил в интервью Абхазскому телевидению Джинджолия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/abkhaziya-elektroenergii-1055477303.html
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абхазия, новости, электричество, электроснабжение, счетчик
абхазия, новости, электричество, электроснабжение, счетчик

В Абхазии установлено свыше 28,5 тысяч приборов учета электроэнергии

16:35 22.06.2025
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭлектросчетчик
Электросчетчик - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Виталий Аньков
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. 28 555 приборов учета электроэнергии установлено в Абхазии, это 30% от всей абонентской базы, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
Правительство республики выделило 20 млн рублей на приобретение первой партии приборов учета в этом году. Со следующей недели начнется их установка, что позволит снизить потребление электричества в республике, сообщил в интервью Абхазскому телевидению Джинджолия.
"Применяется у нас по системе новых приборов учета ежедневные отключения порядка 100, 150, 200 абонентов. Мы их обесточиваем за долги, это происходит дистанционно, точечно", — подчеркнул энергетик.
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
Энергетическая отрасль Абхазии
Абхазия потребила в этом году меньше электроэнергии из ИнгурГЭС
10:15
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