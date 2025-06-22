https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/adgur-ardzinba-arest-1055478390.html
Адгур Ардзинба арестован в Сочи
Адгур Ардзинба арестован в Сочи
Sputnik Абхазия
Адгур Ардзинба арестован в Сочи на 14 суток по результатам проверки инцидента на российско-абхазской границе, подтвердили в УВД по городу Сочи.Еще в январе гражданин Абхазии и России Ардзинба был лишен водительских прав в РФ за нарушение ПДД.
2025-06-22T11:13+0300
2025-06-22T11:13+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба арестован в Сочи на 14 суток по результатам проверки инцидента на российско-абхазской границе, подтвердили в УВД по городу Сочи.Еще в январе гражданин Абхазии и России Ардзинба был лишен водительских прав в РФ за нарушение ПДД.В апреле он пытался выехать из Абхазии на автомобиле, что стало причиной его длительного задержания на КПП "Адлер".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/v-sgb-obyasnili-prichinu-zaderzhki-adgura-ardzinba-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1054583289.html
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адгур ардзинба арест
Адгур Ардзинба арестован в Сочи
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба арестован в Сочи на 14 суток по результатам проверки инцидента на российско-абхазской границе, подтвердили в УВД по городу Сочи.
Еще в январе гражданин Абхазии и России Ардзинба был лишен водительских прав в РФ за нарушение ПДД.
В апреле он пытался выехать из Абхазии на автомобиле, что стало причиной его длительного задержания на КПП "Адлер".