Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Итальянская мафия против коммунистического режима
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Сицилийская мафия, резня в Портелла-делла-Джинестре
14:33
24 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/nazvana-prichina-aresta-adgura-ardzinba-v-sochi-1055484761.html
Названа причина ареста Адгура Ардзинба в Сочи
Названа причина ареста Адгура Ардзинба в Сочи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о... 22.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-22T20:30+0300
2025-06-22T21:42+0300
в абхазии
адгур ардзинба
абхазия
россия
сочи
гаи
пдд
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/08/1051616789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6adca543f3076ffb9fd25ce85f1e37ff.jpg
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о лишении его водительских прав за предыдущие нарушения ПДД, подтвердили в Сочинском УВД.Он подчеркнул, что полиция строго придерживалась установленных законом процедур, все действия были регламентированы и проводились с соблюдением прав задержанного.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/adgur-ardzinba-arest-1055478390.html
абхазия
россия
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/08/1051616789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2413a3d4fc1468816e58658205d4387b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
адгур ардзинба, абхазия, россия, сочи, гаи, пдд
адгур ардзинба, абхазия, россия, сочи, гаи, пдд

Названа причина ареста Адгура Ардзинба в Сочи

20:30 22.06.2025 (обновлено: 21:42 22.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о лишении его водительских прав за предыдущие нарушения ПДД, подтвердили в Сочинском УВД.
Гражданина Абхазии и России задержали 21 июня сотрудники ГАИ по ФТ "Сириус", сообщил зампред Общественного совета УВД по городу Сочи Виктор Комиссаренко.
Он подчеркнул, что полиция строго придерживалась установленных законом процедур, все действия были регламентированы и проводились с соблюдением прав задержанного.
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
В Абхазии
Адгур Ардзинба арестован в Сочи
11:13
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0