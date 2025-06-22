https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/nazvana-prichina-aresta-adgura-ardzinba-v-sochi-1055484761.html

Названа причина ареста Адгура Ардзинба в Сочи

Названа причина ареста Адгура Ардзинба в Сочи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о... 22.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-22T20:30+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о лишении его водительских прав за предыдущие нарушения ПДД, подтвердили в Сочинском УВД.Он подчеркнул, что полиция строго придерживалась установленных законом процедур, все действия были регламентированы и проводились с соблюдением прав задержанного.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/adgur-ardzinba-arest-1055478390.html

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