https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/nazvana-prichina-aresta-adgura-ardzinba-v-sochi-1055484761.html
Названа причина ареста Адгура Ардзинба в Сочи
Названа причина ареста Адгура Ардзинба в Сочи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о... 22.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-22T20:30+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о лишении его водительских прав за предыдущие нарушения ПДД, подтвердили в Сочинском УВД.Он подчеркнул, что полиция строго придерживалась установленных законом процедур, все действия были регламентированы и проводились с соблюдением прав задержанного.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/adgur-ardzinba-arest-1055478390.html
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адгур ардзинба, абхазия, россия, сочи, гаи, пдд
адгур ардзинба, абхазия, россия, сочи, гаи, пдд
Названа причина ареста Адгура Ардзинба в Сочи
20:30 22.06.2025 (обновлено: 21:42 22.06.2025)
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Адгур Ардзинба отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о лишении его водительских прав за предыдущие нарушения ПДД, подтвердили в Сочинском УВД.
Гражданина Абхазии и России задержали 21 июня сотрудники ГАИ по ФТ "Сириус", сообщил зампред Общественного совета УВД по городу Сочи Виктор Комиссаренко.
Он подчеркнул, что полиция строго придерживалась установленных законом процедур, все действия были регламентированы и проводились с соблюдением прав задержанного.