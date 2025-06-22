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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/nikolay-trapsh-dtp-1055481566.html
Известный политолог Николай Трапш погиб в ДТП
Известный политолог Николай Трапш погиб в ДТП
Sputnik Абхазия
Абхазский и российский политолог Николай Трапш погиб в ДТП, сообщил Sputnik историк Аслан Авидзба. Трапш возвращался из Ставрополя, где принимал госэкзамены, в Ростов-на-Дону. Автомобиль, в котором он ехал, попал в аварию.
2025-06-22T15:03+0300
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Абхазский и российский политолог Николай Трапш погиб в ДТП, сообщил Sputnik историк Аслан Авидзба.По информации Авидзба, Трапш возвращался из Ставрополя, где принимал госэкзамены, в Ростов-на-Дону. Автомобиль, в котором он ехал, попал в аварию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/vinovnogo-v-smertelnom-dtp-v-abkhazii-prigovorili-k-10-godam-zaklyucheniya-1055250738.html
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политолог николай трапш дтп
политолог николай трапш дтп

Известный политолог Николай Трапш погиб в ДТП

15:03 22.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНиколай Трапш
Николай Трапш - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Абхазский и российский политолог Николай Трапш погиб в ДТП, сообщил Sputnik историк Аслан Авидзба.
"В лице Николая Трапш вся Абхазия потеряла большого патриота, ученого и друга, который отстаивал и продвигал интересы нашего государства", — отметил Авидзба.
По информации Авидзба, Трапш возвращался из Ставрополя, где принимал госэкзамены, в Ростов-на-Дону. Автомобиль, в котором он ехал, попал в аварию.
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