https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/nikolay-trapsh-dtp-1055481566.html

Известный политолог Николай Трапш погиб в ДТП

Известный политолог Николай Трапш погиб в ДТП

Sputnik Абхазия

Абхазский и российский политолог Николай Трапш погиб в ДТП, сообщил Sputnik историк Аслан Авидзба. Трапш возвращался из Ставрополя, где принимал госэкзамены, в Ростов-на-Дону. Автомобиль, в котором он ехал, попал в аварию.

2025-06-22T15:03+0300

2025-06-22T15:03+0300

2025-06-22T15:03+0300

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Абхазский и российский политолог Николай Трапш погиб в ДТП, сообщил Sputnik историк Аслан Авидзба.По информации Авидзба, Трапш возвращался из Ставрополя, где принимал госэкзамены, в Ростов-на-Дону. Автомобиль, в котором он ехал, попал в аварию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/vinovnogo-v-smertelnom-dtp-v-abkhazii-prigovorili-k-10-godam-zaklyucheniya-1055250738.html

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