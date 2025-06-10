https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/vinovnogo-v-smertelnom-dtp-v-abkhazii-prigovorili-k-10-godam-zaklyucheniya-1055250738.html

Виновного в смертельном ДТП в Абхазии приговорили к 10 годам заключения

Виновного в смертельном ДТП в Абхазии приговорили к 10 годам заключения

Sputnik Абхазия

Авария произошла в июле 2024 года, погибли три человека, еще один получил травмы. 10.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-10T22:06+0300

2025-06-10T22:06+0300

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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Давида Гулия, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Сухумский горсуд приговорил Давида Гулия к отбыванию наказания в колонии общего режима, после освобождения он будет лишен права на управление транспортом на 3 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/muzhchina-pogib-v-avarii-v-sukhume-1055146540.html

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