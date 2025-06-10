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Виновного в смертельном ДТП в Абхазии приговорили к 10 годам заключения
Виновного в смертельном ДТП в Абхазии приговорили к 10 годам заключения
Sputnik Абхазия
Авария произошла в июле 2024 года, погибли три человека, еще один получил травмы. 10.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-10T22:06+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Давида Гулия, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Сухумский горсуд приговорил Давида Гулия к отбыванию наказания в колонии общего режима, после освобождения он будет лишен права на управление транспортом на 3 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/muzhchina-pogib-v-avarii-v-sukhume-1055146540.html
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Виновного в смертельном ДТП в Абхазии приговорили к 10 годам заключения

22:06 10.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Судебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Авария произошла в июле 2024 года, погибли три человека, еще один получил травмы.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Давида Гулия, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Авария произошла 8 июля 2024 года в Верхней Эшере. Автомобиль под управлением Гулия, который был в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Погибли три человека, еще один получит тяжкие телесные повреждения.
Сухумский горсуд приговорил Давида Гулия к отбыванию наказания в колонии общего режима, после освобождения он будет лишен права на управление транспортом на 3 года.
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