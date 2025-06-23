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МИД Абхазии направил ноту соболезнования МИДу Сирии в связи с терактом в Дамаске

МИД Абхазии направил ноту соболезнования МИДу Сирии в связи с терактом в Дамаске

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования МИДу Сирии в связи с терактом в Дамаске. 23.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования МИДу Сирии в связи с терактом в Дамаске. Этот вероломный теракт никоим образом не повлияет на единство сирийского народа и усилия властей Сирии по упрочению мира и безопасности в стране, убеждены в ведомстве. Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске произошел 22 июня. По данным гостелеканала "Ихбария", жертвами нападения стали 20 человек. Террорист, совершивший взрыв, входил в состав террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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мид абхазии, абхазия, сирия, дамаск (город), теракт